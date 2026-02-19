ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: रिटायर्ड इसरो कर्मचारी ने पत्नी की हत्या की, पड़ोसी को दी जानकारी

पुलिस के अनुसार पत्नी की हत्या करने वाला रिटायर्ड इसरो कर्मचारी डिप्रेशन का इलाज करा रहा था.

Retired ISRO employee kills wife
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अवलाहल्ली के पास एक प्राइवेट अपार्टमेंट में अपनी पत्नी की हत्या कर दी. हत्या करने का कारण बड़ी चिंताजनक है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

जानकारी के अनुसार नागेश्वर राव (75) ने अपनी पत्नी संध्याश्री की हत्या कर दी. नागेश्वर राव स्वास्थ समस्या को लेकर परेशान था. आरोप है कि उसने अपनी पत्नी संध्या का कथित तौर पर तौलिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. उसने वारदात को अंजाम यह सोचकर दिया कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा. पता चला है कि नागेश्वर राव ने पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने का फैसला किया था.

उसने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब संध्याश्री घर के किचन में थी. यह घटना 18 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे हुई. नागेश्वर राव ने उसके पीछे जाकर तौलिए से उसे मार डाला. बाद में उसने उसी अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति को फोन करके बताया कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है.

बाद में अपार्टमेंट में मौजूद डॉक्टर ने भी अपार्टमेंट का इंस्पेक्शन किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर केस रजिस्टर किया गया और नागलेश्वर राव को अरेस्ट कर लिया गया. बेंगलुरु ईस्ट जोन के जॉइंट पुलिस कमिश्नर रमेश बनोथ ने कहा, 'आरोपी पूछताछ के दौरान सही जानकारी नहीं दे रहा है. ऐसा भी लगता है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है. अभी जांच चल रही है और अपराध का सही कारण पता नहीं चला है.'

