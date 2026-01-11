ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु ने माधव गाडगिल को याद किया, पर्यावरण विरासत पर सरकारी चुप्पी पर आवाज उठाई

बेंगलुरु: मशहूर भारतीय पर्यावरणविद, लेखक और रिसर्चर डॉ. माधव गाडगिल लगातार उन पॉलिसी फैसलों पर सवाल उठाते थे जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता था. उक्त बातें कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी के चंद्रशेखर ने रविवार को प्रेस क्लब में उनकी याद में रखी गई शोक सभा में कही. बता दें कि गाडगिल का बुधवार को पुणे निधन हो गया था.

इस मौके पर, पर्यावरण वैज्ञानिकों ने प्रकृति, लोगों और सार्वजनिक नीति के लिए गाडगिल के काम को याद किया और उनके जीवन और विरासत के अलग-अलग पहलुओं पर बात की. साथ ही उनके निधन के बाद आधिकारिक पहचान न मिलने पर चिंता जताई.

एक ऐसे पर्यावरणविद को याद करते हुए जिन्होंने लोगों के साथ काम किया

गाडगिल के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को याद करते हुए, चंद्रशेखर ने कहा कि परिस्थितिविज्ञानशास्री, जो हमेशा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली योजना के फैसलों पर सवाल उठाते थे, 1998 में उनके बनाए एक पब्लिक ट्रस्ट का हिस्सा बनने के लिए मान गए थे.

चंद्रशेखर ने कहा कि वह लगातार गाडगिल के लेखन, खासकर अखबारों में उनके कॉलम देखते थे, और अक्सर अपने लेख में भी ऐसे ही मुद्दों पर बात करते थे.

हाल के विकास प्रस्तावों का जिक्र करते हुए, चंद्रशेखर ने शरावती इलाके से जुड़े एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया और उसके तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे फैसलों में पारिस्थितिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज किया गया है.

उन्होंने गाडगिल की मौत के बाद ऑफिशियल चुप्पी पर भी निराशा जताई. उन्होंने कहा, “मैंने कई अखबार देखे लेकिन उनके योगदान पर कोई सीरियस बात नहीं मिली.”

उन्होंने राजनीतिक सिस्टम पर लंबे समय की पर्यावरणीय सोच को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक जीवन लोगों की भलाई से कट गया है. उनके अनुसार, गाडगिल का काम सत्ता में बैठे लोगों के लिए असुविधाजनक था क्योंकि इससे प्रशासनिक सुविधा और अल्पकालिक लाभ को चुनौती मिलती थी.

सार्वजनिक शोक और आधिकारिक चुप्पी

पर्यावरणविद शेषगिरिप राव ने गाडगिल के कर्नाटक के साथ गहरे जुड़ाव के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि गाडगिल लगभग तीन दशकों तक बेंगलुरु में रहे, खुद को कन्नड़ मानते थे और हमेशा कन्नड़ में बात करते थे.