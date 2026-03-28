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बेंगलुरु: क्लास में स्टूडेंट को 'आतंकवादी' कहने पर प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज

वायरल वीडियो का एक स्क्रीनशॉट, जिसमें बेंगलुरु की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक स्टूडेंट को "टेररिस्ट" कह रहे हैं और क्लास के दौरान गलत बातें कर रहे हैं. ( IANS )

बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पीईसी यूनिवर्सिटी के एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई. उन पर आरोप है कि उन्होंने क्लास के दौरान एक स्टूडेंट को "टेररिस्ट" कहा और गलत बातें कहीं. पुलिस ने यह जानकारी दी. प्रोफेसर डॉ. मुरलीधर देशपांडे का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वह स्टूडेंट को क्लास में कथित तौर पर डिस्टर्ब करने के लिए डांट रहे हैं. 24 मार्च को हुई इस घटना के बाद, स्टूडेंट ने कॉलेज अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद शुक्रवार को प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया. दूसरे स्टूडेंट के फोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में, प्रोफेसर को स्टूडेंट को आतंकवादी कहते और कई गालियां देते हुए सुना जा सकता है. प्रोफेसर ने स्टूडेंट और उसके जैसे लोगों पर ईरान में चल रहे युद्ध के लिए जिम्मेदार होने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप "आएंगे और उसे ले जाएंगे." स्टूडेंट के क्लासरूम में देर से आने पर प्रोफेसर डॉ. मुरलीधर देशपांडे गुस्से में दिखे. प्रोफेसर ने कहा, "जैसे ही क्लास चल रही होती है, तुम आकर क्लास में डिस्टर्ब करते हो. तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? बेकार आदमी, टेररिस्ट. मैं तुम्हें टेररिस्ट कहूंगा." आगे वह कहते हैं, "मुझे लगा था कि आज मैं बहुत शांत रहूंगा. आने से पहले क्या खाते हो? खुद पर शर्म मत करो." वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी ने देशपांडे को सस्पेंड कर दिया और वायरल वीडियो के असली होने की जांच का आदेश दिया. इस बीच, गिरिनगर पुलिस ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) की शिकायत के आधार पर एक असंज्ञेय रिपोर्ट (NCR) दर्ज की है, जिसमें प्रोफेसर देशपांडे के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. शिकायत में एनएसयूआई ने कहा, "डॉ. मुरलीधर देशपांडे ने एक अल्पसंख्यक स्टूडेंट को टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा बताकर बेइज्जत किया है. यह काम बहुत निंदनीय है। हम मुरलीधर को सस्पेंड करने और उनसे पब्लिक में माफी मांगने की मांग करते हैं." इस बारे में बेंगलुरु साउथ डीसीपी लोकेश बी जगलासर ने कहा कि सिर्फ़ एनसीार दर्ज किया गया है क्योंकि पीड़ित स्टूडेंट ने औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए समय मांगा था. उन्होंने कहा, "उसकी शिकायत के बाद हम आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू करेंगे."