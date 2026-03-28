बेंगलुरु: क्लास में स्टूडेंट को 'आतंकवादी' कहने पर प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज
एफआईआर के अनुसार, प्रोफेसर ने क्लास के दौरान स्टूडेंट को बार-बार टेररिस्ट कहा और गाली-गलौज की.
Published : March 28, 2026 at 7:43 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पीईसी यूनिवर्सिटी के एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई. उन पर आरोप है कि उन्होंने क्लास के दौरान एक स्टूडेंट को "टेररिस्ट" कहा और गलत बातें कहीं. पुलिस ने यह जानकारी दी.
प्रोफेसर डॉ. मुरलीधर देशपांडे का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वह स्टूडेंट को क्लास में कथित तौर पर डिस्टर्ब करने के लिए डांट रहे हैं. 24 मार्च को हुई इस घटना के बाद, स्टूडेंट ने कॉलेज अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद शुक्रवार को प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया.
दूसरे स्टूडेंट के फोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में, प्रोफेसर को स्टूडेंट को आतंकवादी कहते और कई गालियां देते हुए सुना जा सकता है.
प्रोफेसर ने स्टूडेंट और उसके जैसे लोगों पर ईरान में चल रहे युद्ध के लिए जिम्मेदार होने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप "आएंगे और उसे ले जाएंगे."
Professor at PES University abuses student, calls him a “terrorist” in front of an entire classroom. The incident was recorded by another student. Prof Muralidhar Deshpande has been suspended pending investigation. NSUI has also filed a formal complaint with the police. pic.twitter.com/5LVRayns5t— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) March 28, 2026
स्टूडेंट के क्लासरूम में देर से आने पर प्रोफेसर डॉ. मुरलीधर देशपांडे गुस्से में दिखे. प्रोफेसर ने कहा, "जैसे ही क्लास चल रही होती है, तुम आकर क्लास में डिस्टर्ब करते हो. तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? बेकार आदमी, टेररिस्ट. मैं तुम्हें टेररिस्ट कहूंगा."
आगे वह कहते हैं, "मुझे लगा था कि आज मैं बहुत शांत रहूंगा. आने से पहले क्या खाते हो? खुद पर शर्म मत करो." वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी ने देशपांडे को सस्पेंड कर दिया और वायरल वीडियो के असली होने की जांच का आदेश दिया.
इस बीच, गिरिनगर पुलिस ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) की शिकायत के आधार पर एक असंज्ञेय रिपोर्ट (NCR) दर्ज की है, जिसमें प्रोफेसर देशपांडे के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.
शिकायत में एनएसयूआई ने कहा, "डॉ. मुरलीधर देशपांडे ने एक अल्पसंख्यक स्टूडेंट को टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा बताकर बेइज्जत किया है. यह काम बहुत निंदनीय है। हम मुरलीधर को सस्पेंड करने और उनसे पब्लिक में माफी मांगने की मांग करते हैं."
इस बारे में बेंगलुरु साउथ डीसीपी लोकेश बी जगलासर ने कहा कि सिर्फ़ एनसीार दर्ज किया गया है क्योंकि पीड़ित स्टूडेंट ने औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए समय मांगा था. उन्होंने कहा, "उसकी शिकायत के बाद हम आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू करेंगे."
पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और गलत इरादे से किया गया काम) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें स्टूडेंट से कोई शिकायत नहीं मिली. लेकिन, वीडियो को देखते हुए और शुरुआती जांच के आधार पर, हमने खुद ही केस रजिस्टर कर लिया है. आगे की जांच चल रही है."
एफआईआर के अनुसार, प्रोफेसर ने क्लास के दौरान स्टूडेंट को बार-बार "टेररिस्ट" कहा और गाली-गलौज की.
एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने आगे कहा, “ईरान युद्ध आप जैसे लोगों की वजह से हुआ. ‘ट्रंप तुम्हें ले जाएगा. तुम बेवकूफ हो; तुम नरक में जाओगे.’ यह बात करीब 60 स्टूडेंट्स के सामने कही गई, जिससे “बहुत ज़्यादा दुश्मनी भरा और बेइज्ज़ती वाला माहौल” बन गया.
एफआईआर में कहा गया है कि एक चिंताजनक बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज, जो जरूरी सबूत हो सकता था, कथित तौर पर डिलीट कर दिया गया, जिससे जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पीड़ित का साथ देने वाले कुछ स्टूडेंट्स को कथित तौर पर सस्पेंड कर दिया गया था, जिसका आधिकारिक कारण “क्लास के दौरान बात करना” बताया गया था.
हालांकि प्रोफेसर ने बाद में कॉलेज को एक माफीनामा लिखा, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर स्टूडेंट से माफी नहीं मांगी. विभाग प्रमुख ने अपनी तरफ से माफी मांगी और उन पर स्टूडेंट को इस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देने का भी आरोप है, ऐसा कहा गया.
यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी निलंबन आदेश में कहा गया, “स्टूडेंट की शिकायत मिली है. विस्तृत जांच पेंडिंग होने तक, आपको तुरंत सस्पेंड किया जाता है.”
इस बीच, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने पुलिस से संपर्क किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रोफेसर ने स्टूडेंट को बेइज्जत किया है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है, जिसमें पब्लिक वीडियो के जरिए माफी मांगना भी शामिल है.
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