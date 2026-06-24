लिव-इन रिलेशनशिप विवाद, महिला ने बॉयफ्रेंड की मदद से माता-पिता और बहन की हत्या की, तलाश में जुटी पुलिस
बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के अनुसार 6 से ज्यादा टीमें बनाई गई और दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए हर पहलू से जांच जारी है.
Published : June 24, 2026 at 10:52 AM IST
बेंगलुरु: शहर की पुलिस ने राजधानी को दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर केस की जांच तेज कर दी है. बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए छह स्पेशल टीमें बनाई गई हैं.
सेगेहल्ली के डोमिनिक लेआउट स्थित साई ग्रीन अपार्टमेंट में सोमवार रात एक ही परिवार के तीन सदस्यों में शामिल पिता सोमशेखर, माँ मुथुलक्ष्मी और बेटी सुप्रिया—की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि बेटी श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ मिलकर इन हत्याओं को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गई. केआर पुरम पुलिस तकनीकी सुरागों के आधार पर तमिलनाडु और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया.
श्वेता और केनेथ क्लासमेट थे और उन्होंने न्यू होराइजन कॉलेज से साथ में बीटेक किया था. दोनों एक प्राइवेट कंपनी में टेक प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे थे और 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम) कर रहे थे. यह कपल लिव-इन रिलेशनशिप में था और उन्होंने दो महीने पहले ही साई ग्रीन अपार्टमेंट में किराए पर घर लिया था.
निजी वजहों से श्वेता ने शुरू में अपने माता-पिता से अपनी जगह छिपाई थी. लगातार संपर्क के बाद उसने बाद में उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताया. पता चला है कि श्वेता ने एक बैंक से लगभग 30 लाख रुपये का लोन लिया था और वह इसकी मासिक किस्तें नहीं चुका पा रही थी.
इसके चलते बैंक के नोटिस उसके पिता के मराठाहल्ली वाले घर पर भेजे गए थे. उसे मोबाइल पर लोन चुकाने के रिमाइंडर भी मिल रहे थे. रविवार को उसकी माँ मुथुलक्ष्मी ने उसे घर बुलाया. उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर माँ ने उसे डांटा और समझाया. इससे नाराज होकर, श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ मिलकर कथित तौर पर अपनी माँ की कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी. बाद में उसने अपने पिता और बहन को डिनर के लिए घर बुलाया और पहले से बनी साजिश के तहत, चाकू मारकर उनकी भी हत्या कर दी. वे सोमवार रात बाइक से भाग गए.
बिदाराहल्ली के ईस्ट पॉइंट हॉस्पिटल में हुई पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि तीनों पीड़ितों को 30 से 40 बार चाकू मारा गया था. श्वेता का बॉयफ्रेंड केनेथ मेदाहल्ली का रहने वाला है. उसके पिता जैकब एचएएल में इंजीनियर हैं. केनेथ ने अपने पिता से झूठ बोला था कि वह हैदराबाद में काम कर रहा है और वहीं बस गया है. जब पुलिस ने अपराध के बाद केनेथ के माता-पिता से संपर्क किया, तो उन्हें यही लग रहा था कि वह हैदराबाद में रह रहा है.
पुलिस कमिश्नर का बयान
बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने कहा, 'केआर पुरम पुलिस स्टेशन के इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या हुई है. पिता, माँ और बेटी की हत्या कर दी गई. पता चला है कि बड़ी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये हत्याएं कीं. मामले की गंभीरता से जांच चल रही है. यह बहुत गंभीर अपराध है. हमने छह से ज़्यादा टीमें बनाई हैं और दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए हर पहलू से जांच कर रहे हैं. उनके पकड़े जाने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी.'
कमिश्नर ने आगे कहा, 'मृतक पिता ने मरने से पहले एक बयान दिया था. हम उसी बयान के आधार पर सीसीटीवी फुटेज और दूसरे तकनीकी सबूतों के साथ जांच कर रहे हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही और जानकारी मिल पाएगी. पीड़ितों को कई बार चाकू मारा गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जानकारी मिलेगी.'