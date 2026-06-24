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लिव-इन रिलेशनशिप विवाद, महिला ने बॉयफ्रेंड की मदद से माता-पिता और बहन की हत्या की, तलाश में जुटी पुलिस

बेंगलुरु में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर हुए विवाद के बाद महिला ने बॉयफ्रेंड की मदद से माता-पिता और बहन की हत्या की ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: शहर की पुलिस ने राजधानी को दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर केस की जांच तेज कर दी है. बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए छह स्पेशल टीमें बनाई गई हैं.

सेगेहल्ली के डोमिनिक लेआउट स्थित साई ग्रीन अपार्टमेंट में सोमवार रात एक ही परिवार के तीन सदस्यों में शामिल पिता सोमशेखर, माँ मुथुलक्ष्मी और बेटी सुप्रिया—की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि बेटी श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ मिलकर इन हत्याओं को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गई. केआर पुरम पुलिस तकनीकी सुरागों के आधार पर तमिलनाडु और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया.

श्वेता और केनेथ क्लासमेट थे और उन्होंने न्यू होराइजन कॉलेज से साथ में बीटेक किया था. दोनों एक प्राइवेट कंपनी में टेक प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे थे और 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम) कर रहे थे. यह कपल लिव-इन रिलेशनशिप में था और उन्होंने दो महीने पहले ही साई ग्रीन अपार्टमेंट में किराए पर घर लिया था.

निजी वजहों से श्वेता ने शुरू में अपने माता-पिता से अपनी जगह छिपाई थी. लगातार संपर्क के बाद उसने बाद में उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बताया. पता चला है कि श्वेता ने एक बैंक से लगभग 30 लाख रुपये का लोन लिया था और वह इसकी मासिक किस्तें नहीं चुका पा रही थी.

इसके चलते बैंक के नोटिस उसके पिता के मराठाहल्ली वाले घर पर भेजे गए थे. उसे मोबाइल पर लोन चुकाने के रिमाइंडर भी मिल रहे थे. रविवार को उसकी माँ मुथुलक्ष्मी ने उसे घर बुलाया. उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर माँ ने उसे डांटा और समझाया. इससे नाराज होकर, श्वेता ने अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ मिलकर कथित तौर पर अपनी माँ की कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी. बाद में उसने अपने पिता और बहन को डिनर के लिए घर बुलाया और पहले से बनी साजिश के तहत, चाकू मारकर उनकी भी हत्या कर दी. वे सोमवार रात बाइक से भाग गए.