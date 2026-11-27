भागने की फिराक में थे किडनैपर, बेंगलुरु पुलिस ने जीपीएस से बंद कर दिया कार का इंजन; 4 गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है.
Published : November 27, 2026 at 4:26 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु की व्हाइटफील्ड पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक दोपहिया वाहन चालक के अपहरण और जबरन वसूली के मामले को महज 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. पुलिस ने इस वारदात में शामिल चार आरोपियों—मनोज एस (29), अखिलेश (20), प्रीतम प्रकाश (20) और सैयद सफी (26) को गिरफ्तार किया है.
मेट्रो स्टेशन के पास से किया था अपहरण
यह घटना 23 नवंबर की है. व्हाइटफील्ड डिवीजन के नल्लुरहल्ली मेट्रो स्टेशन के पास एम. निसार नाम का एक व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था. इसी दौरान कार में सवार होकर आए तीन आरोपियों ने निसार का रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने उसके वाहन की चाबी छीन ली और उसे जबरन अपनी कार के अंदर खींच लिया. कार के भीतर बदमाशों ने निसार का मोबाइल फोन छीन लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद वे उसे एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां जान से मारने की धमकी देकर ऑनलाइन माध्यम से 7,600 रुपये ट्रांसफर करवा लिए और फिर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए.
जीपीएस ट्रैकिंग से रेंटल कार तक पहुंची पुलिस
घटना के बाद पीड़ित निसार ने व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात में इस्तेमाल की गई कार एक रेंटल एजेंसी की है. पुलिस ने बिना समय गंवाए कार रेंटल कंपनी से संपर्क किया और कार में लगे ऑनबोर्ड जीपीएस सिस्टम के जरिए उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी.
चलती कार का इंजन बंद कर आरोपियों को दबोचा
जीपीएस डेटा के आधार पर पुलिस ने बेलंदूर के आसपास कार की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया. इसके बाद पुलिस ने रेंटल एजेंसी के कर्मचारियों की मदद से रिमोट सिस्टम के जरिए कार का इंजन बंद कर दिया. इंजन अचानक बंद होने से कार बीच सड़क पर रुक गई. आरोपी कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चारों को दबोच लिया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में मनोज और सैयद सफी कैब ड्राइवर हैं, अखिलेश टैटू आर्टिस्ट है, जबकि प्रीतम प्रकाश कॉमर्स ग्रेजुएट है. शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है.
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