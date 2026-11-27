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भागने की फिराक में थे किडनैपर, बेंगलुरु पुलिस ने जीपीएस से बंद कर दिया कार का इंजन; 4 गिरफ्तार

सांकेतिक फोटो ( getty image )

बेंगलुरु: बेंगलुरु की व्हाइटफील्ड पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक दोपहिया वाहन चालक के अपहरण और जबरन वसूली के मामले को महज 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. पुलिस ने इस वारदात में शामिल चार आरोपियों—मनोज एस (29), अखिलेश (20), प्रीतम प्रकाश (20) और सैयद सफी (26) को गिरफ्तार किया है.

मेट्रो स्टेशन के पास से किया था अपहरण

यह घटना 23 नवंबर की है. व्हाइटफील्ड डिवीजन के नल्लुरहल्ली मेट्रो स्टेशन के पास एम. निसार नाम का एक व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था. इसी दौरान कार में सवार होकर आए तीन आरोपियों ने निसार का रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने उसके वाहन की चाबी छीन ली और उसे जबरन अपनी कार के अंदर खींच लिया. कार के भीतर बदमाशों ने निसार का मोबाइल फोन छीन लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद वे उसे एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां जान से मारने की धमकी देकर ऑनलाइन माध्यम से 7,600 रुपये ट्रांसफर करवा लिए और फिर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए.