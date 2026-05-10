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'परजीवी' कांग्रेस ने तमिलनाडु में DMK की पीठ में छुरा घोंपा, बेंगलुरु में बोले पीएम मोदी

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष के कारण वह अच्छा शासन देने में "नाकाम" रही है और लोगों को "धोखा" दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस एक "परजीवी पार्टी" बन गई है.

उन्होंने कहा कि देश भर में बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के बीच बेंगलुरु से एक "भगवा सूरज" उग रहा है, यह बात पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की हालिया चुनावी जीत को दिखाती है.

पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा विजय की पार्टी TVK का समर्थन करने का भी जिक्र किया. मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक सुविधा के लिए अपने सहयोगियों को बार-बार धोखा देने का भी आरोप लगाया. तमिलनाडु में कांग्रेस-DMK के रिश्ते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि DMK के समर्थन की वजह से कांग्रेस सालों तक राजनीतिक रूप से बची रही, लेकिन अब जब सत्ता के समीकरण बदले तो उसने क्षेत्रीय पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर वादे करके और बाद में उनसे मुकरकर अपने ही नेताओं को धोखा दिया है. उन्होंने कहा, "कर्नाटक में भी यही खेल जारी है. अब केरल की बारी है."

उन्होंने आगे कहा, "जहां भी कांग्रेस सत्ता में है, वहां या तो शाही दरबार के लिए खजाना लूटा जा रहा है या लूटे गए पैसे को लेकर अंदरूनी झगड़े हो रहे हैं. कांग्रेस आज एक परजीवी पार्टी के तौर पर जानी जाती है. इसीलिए, पहला मौका मिलते ही वह अपने साथियों को भी धोखा दे देती है. इसलिए अक्सर कहा जाता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने धोखा न दिया हो. अब परजीवी कांग्रेस को एक और पार्टी की जरूरत है जिसके कंधों पर सवार होकर वह राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनी रह सके."

पीएम मोदी ने कहा, "कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों से लोगों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय, सरकार का ज्यादातर समय अंदरूनी झगड़ों को सुलझाने में बीता है. कांग्रेस सरकार नेतृत्व और सत्ता की साझेदारी को लेकर उलझन में रही."

पीएम मोदी पिछले छह महीनों से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच चल रही सत्ता की खींचतान का जिक्र कर रहे थे. उन्होंने कहा, "वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे. वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा या नहीं. सब कुछ लटका कर रखा गया है."

कांग्रेस की सत्ता की किताब में शासन पर कोई चैप्टर नहीं: मोदी

मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार को हमेशा कुछ ही महीनों में सत्ता-विरोधी भावना का सामना करना पड़ता है क्योंकि पार्टी के पास शासन करने का एजेंडा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया, "ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सिर्फ लोगों को धोखा देना जानती है. वे खुद झूठे हैं, और उनकी गारंटी भी झूठी है. कांग्रेस की सत्ता की किताब में शासन पर कोई चैप्टर नहीं है."

प्रधानमंत्री ने BJP के नेतृत्व वाले NDA को राजनीतिक स्थिरता और विकास का उदाहरण बताया, और इसकी तुलना कांग्रेस की "धोखे की राजनीति" और पार्टी के शासन वाले राज्यों में प्रशासनिक विफलता से की. उन्होंने दावा किया कि BJP अनिश्चित वैश्विक माहौल में स्थिरता दिखाती है. उन्होंने कहा कि राज्यों में हाल के चुनाव नतीजे NDA के शासन मॉडल के लिए बढ़ते जन समर्थन को दिखाते हैं.