बेंगलुरु 'जनता न्यायालय': चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
बेंगलुरु में ध्रुव राठी, प्रकाश राज और अभिजीत दीपके ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा.
Published : October 8, 2026 at 7:50 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बुधवार को एक 'जनता न्यायालय' (पीपुल्स कोर्ट) का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन में हुई कथित अनियमितताओं को उजागर करना और उन लोगों के लिए न्याय मांगना था. आयोजकों ने आरोप लगाया कि इस विशेष संशोधन के कारण लाखों मतदाता, खासकर हाशिए पर रहने वाले और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग, अपने वोट देने के अधिकार को खो सकते हैं.
इस कार्यक्रम का आयोजन इस मुद्दे पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और उन लोगों को एक मंच देने के लिए किया गया था, जिन्होंने संशोधन प्रक्रिया के दौरान दिक्कतों या मतदाता सूची से बाहर किए जाने का सामना करने का दावा किया था. कर्नाटक भर से आए कई प्रभावित लोगों ने जनता न्यायालय के सामने अपनी शिकायतें रखीं.
आयोजकों ने कहा कि इस संशोधन (SIR) की पृष्ठभूमि और इस प्रक्रिया से हुए कथित अन्याय से जुड़े सबूत और बयान सभा के सामने रखे जाएंगे. इस पूरी कार्यवाही के दौरान कानूनी जगत के सदस्य और कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं, जिन्होंने इन आरोपों को सुना.
मतदान के अधिकारों की रक्षा
यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह यहां एक आम नागरिक के रूप में आए हैं. वह किसी सरकार को गिराने के लिए यहां नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि वह इस विरोध प्रदर्शन में अपने खर्च पर शामिल हुए हैं और उन्हें किसी बाहरी संगठन का समर्थन प्राप्त नहीं है. राठी ने कहा कि मुख्य मुद्दा चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पवित्रता का है. 'वोटों की चोरी', से जुड़ी चिंताओं को किसी राजनीतिक दल के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.
राठी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और भाजपा समर्थकों सहित सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए इस अभियान से जुड़ें.
SIR को रद्द करने की मांग की
अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज ने कहा कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगने से यह समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्था बदले बिना उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है. उन्होंने इस प्रक्रिया को नागरिकों का अपमान बताते हुए कहा, 'विशेष गहन संशोधन (SIR) को रद्द करें.'
राज ने आरोप लगाया कि इस कवायद का सबसे बुरा असर गरीब लोगों, आदिवासी समुदायों, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों पर पड़ सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि नागरिकों को अपने वोट देने के अधिकार को वापस पाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, और दलील दी कि सरकारों को चुनने की शक्ति हमेशा मतदाताओं के पास ही रहनी चाहिए.
दिपके ने परिसीमन पर चिंता जतायी
'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मतदाता सूची से योजनाबद्ध तरीके से नाम हटाए जाने का आरोप लगाया और सरकार व चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप मढ़ा.
उन्होंने 'एक देश, एक चुनाव' के विचार की भी आलोचना की. इसे एक ऐसा नारा बताया जो आगे चलकर 'एक देश, एक पार्टी' की ओर ले जा सकता है. परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर चिंता जताते हुए दिपके ने चेतावनी दी कि भविष्य में होने वाली यह कवायद लोकसभा में दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व को कम कर सकती है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करने और देश के भविष्य को तय करने में दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में अभिनेता किशोर, CJP के प्रतिनिधि आशुतोष रांका और सौरव दास, अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर और जस्टिस गोपाल गौड़ा के अलावा कई लेखक, विचारक, छात्र और युवा नेता शामिल हुए. इसके साथ ही फेडरेशन के नेता सीताराम गुंडप्पा, फादर अरुण लुईस, नूर श्रीधर, अमजद पाशा, जे.एम. वीरसंगय्या, डॉ. मनोहर चंद्र प्रसाद, कुमार समथला, मुहम्मद यूसुफ कन्नी, सुहेल अहमद, एडवोकेट नैना, नागेश अरालाकूप्पे और राजेश गौड़ा भी मौजूद रहे.
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