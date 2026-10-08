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बेंगलुरु 'जनता न्यायालय': चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बुधवार को पीपुल्स कोर्ट कार्यक्रम में जुटे एक्टिविस्ट. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बुधवार को एक 'जनता न्यायालय' (पीपुल्स कोर्ट) का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन में हुई कथित अनियमितताओं को उजागर करना और उन लोगों के लिए न्याय मांगना था. आयोजकों ने आरोप लगाया कि इस विशेष संशोधन के कारण लाखों मतदाता, खासकर हाशिए पर रहने वाले और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग, अपने वोट देने के अधिकार को खो सकते हैं.

इस कार्यक्रम का आयोजन इस मुद्दे पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और उन लोगों को एक मंच देने के लिए किया गया था, जिन्होंने संशोधन प्रक्रिया के दौरान दिक्कतों या मतदाता सूची से बाहर किए जाने का सामना करने का दावा किया था. कर्नाटक भर से आए कई प्रभावित लोगों ने जनता न्यायालय के सामने अपनी शिकायतें रखीं.