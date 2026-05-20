ETV Bharat / bharat

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से कथित संबंध रखने का आरोप, NIA कोर्ट ने शख्स को 7 साल की सजा सुनाई

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक शख्स को बैन किए गए आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में सात साल की सजा सुनाई है. आरोप है कि, उसने बैन आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के साथ कथित तौर पर संबंध रखा और युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों में भर्ती करने की कोशिश की. एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी हमराज वोर्शीद शेख पर 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दूसरे आरोपी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ केस अभी भी अंडर ट्रायल है. एनआईए के मुताबिक, अप्रैल 2023 में हमराज वोर्शीद शेख और मोहम्मद आरिफ के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया था. अपनी जांच पूरी करने के बाद, एजेंसी ने अक्टूबर 2023 में चार्जशीट फाइल की. ​​ट्रायल की कार्रवाई के बाद, बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने हमराज को दोषी ठहराया और उसे सात साल की सश्रम कैद के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जांच करने वालों ने बताया कि हमराज 2019 और 2022 के बीच सऊदी अरब में रहा. इस दौरान, उसने कथित तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों से संपर्क किया और तालिबान और टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित हुआ.