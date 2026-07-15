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बेंगलुरु NIA कोर्ट ने ISIS साजिश मामले में दोषी को 7 साल जेल की सजा सुनाई

बेंगलुरु NIA कोर्ट ने ISIS साजिश के आरोपी को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई ( IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक में अल-हिंद आतंकी साजिश मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सजा सुनाई है. बेंगलुरु की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपियों में से एक मोहम्मद हनीफ खान को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कड़ी कैद और 48,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हनीफ इस केस में दोषी करार दिए जाने वाला पहला आरोपी है और अब तक एनआईए ने कुल 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है. फिलहाल, सभी 20 आरोपी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं. जांच के मुताबिक वह उस टीम का हिस्सा था जिसने कर्नाटक के चामराजनगर जिले के शिवनासमुद्र और गुंडलुपेट इलाकों का दौरा किया और अल-हिंद संगठन के सदस्यों के लिए ट्रेनिंग और ठिकाने बनाने के लिए सही घने जंगल वाले इलाकों की पहचान करने के लिए रेकी की. एनआईए ने खुलासा किया है कि इस पूरी साजिश का मुख्य मकसद दक्षिण भारत में आईएसआईएस/दाएश प्रांत' बनाना था.