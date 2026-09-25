कपड़ों के बारकोड ने खोला मर्डर का राज! पैसे के विवाद में पत्नी की हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया था शव
बेंगलुरु में ओडिशा के रहने वाला व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था. पुलिस ने ब्लाइंड केस को सुलझाया.
Published : September 25, 2026 at 10:27 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां की संपिगेहल्ली थाना पुलिस ने एक महीने पुराने कत्ल की गुत्थी को महज एक छोटे से बारकोड की मदद से सुलझा लिया है. पुलिस ने ओडिशा के रहने वाले आरोपी पति सागर चंद्र रावत (32) को अपनी पत्नी अनुसुइया बेहरा (28) की बेरहमी से हत्या करने और उसकी लाश को लावारिस फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
चार दिन तक घर में रखी लाश
पुलिस जांच के अनुसार, सागर और अनुसुइया ने दो साल पहले अपने परिवारों को बिना बताए प्रेम विवाह किया था. पिछले डेढ़ महीने से वे संपिगेहल्ली के एनएस अग्रहारा लेआउट में एक किराए के मकान में रह रहे थे. दोनों अलग-अलग होटलों में काम करते थे. दोनों के बीच अक्सर आर्थिक तंगी और पैसों को लेकर झगड़ा होता था.
बीती 11 अगस्त को अनुसुइया उस होटल में पहुंच गई जहां सागर काम करता था. वहां उसकी सैलरी को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई. घर लौटने के बाद भी यह विवाद जारी रहा. गुस्से में आकर सागर ने अनुसुइया को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई. घबराहट में आरोपी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
हत्या के बाद आरोपी चार दिनों तक शव के साथ घर में ही रहा और उसे ठिकाने लगाने की साजिश रचता रहा. 16 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे, उसने शव को चादर में लपेटकर पास के ही एक खाली प्लॉट में फेंक दिया और फरार हो गया.
झाड़ियों और कचरे के कारण नहीं चली भनक
प्लॉट में उगी लंबी झाड़ियों और जमा कचरे के कारण कई दिनों तक किसी को शव का पता नहीं चला. इस दौरान आवारा कुत्तों ने भी शव को क्षत-विक्षत कर दिया. 2 सितंबर को जब उस जगह से कचरा साफ किया जा रहा था, तब अनुसुइया का बुरी तरह सड़ चुका शव बरामद हुआ. शव की हालत इतनी खराब थी कि पुलिस के लिए उसकी पहचान करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था.
कपड़ों के बारकोड से खुला राज
तफ्तीश के दौरान पुलिस को मृतका के कपड़ों पर एक बारकोड मिला. पुलिस ने जब उसे स्कैन किया, तो पता चला कि यह कपड़ा एक महीने पहले ओडिशा के भुवनेश्वर की एक दुकान से खरीदा गया था. हालांकि, पहचान में एक और अड़चन आई. दुकान के स्टाफ ने बिलिंग के समय अनुसुइया का मोबाइल नंबर दर्ज करते वक्त एक अंक गलत लिख दिया था. इसके बावजूद पुलिस ने कड़ियां जोड़ीं और मृतका की पहचान करने में कामयाब रही.
बेटी की मौत से बेखबर पिता से ऐंठे पैसे
शातिर आरोपी सागर ने हत्या के बाद अनुसुइया का सिम कार्ड अपने फोन में डाल लिया था. वह किसी भी परिचित का फोन नहीं उठाता था, ताकि किसी को शक न हो. हद तो तब हो गई जब उसने मृतका के पिता को मैसेज कर पैसों की तंगी का बहाना बनाया. बेटी की शादी और उसकी मौत से अनजान लाचार पिता ने दामाद के झांसे में आकर फोनपे के जरिए 1,000 रुपये ट्रांसफर भी कर दिए.
होटल मैनेजर की मुस्तैदी से पकड़ा गया कातिल
इस बीच, पुलिस की टीमें शहर के होटलों और पीजी में आरोपी की तलाश कर रही थीं. सागर जिस होटल में काम करता था, उसके मैनेजर को सागर का बर्ताव संदिग्ध लगा. मैनेजर ने पुलिस को बताया कि उसने घटना वाले दिन सागर और अनुसुइया को होटल के बाहर झगड़ते हुए भी देखा था. इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने सागर को एक होटल से दबोच लिया.
शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है. लेकिन, जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. परिवार ने शव की पहचान कर ली है, लेकिन पुलिस पुख्ता सबूत के तौर पर डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है. मामले की आगे की जांच जारी है.
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