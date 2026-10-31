बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रविवार से चलेगी, 16 घंटे में सफर, जानें रूट और टाइमिंग
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव SMVT बेंगलुरु से नई बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे; 16 कोच वाली ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है.
Published : October 31, 2026 at 9:47 AM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रविवार, 1 नवंबर को लॉन्च के लिए तैयार है. इस ट्रेन से बेंगलुरु और मुंबई के बीच रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होने वाली है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बेंगलुरु के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल (SMVT) से इस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) द्वारा संचालित और रखरखाव की जाने वाली, नई रात्रि सेवा से दोनों प्रमुख शहरों के बीच की दूरी लगभग 16 घंटे में पूरी होने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा ट्रेनों में 22 से 24 घंटे लगते हैं.
केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, प्रल्हाद जोशी, वी. सोमन्ना और शोभा करंदलाजे समेत कई लोगों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की उम्मीद है.
दक्षिण पश्चिम रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर (CPRO) डॉ. मंजूनाथ कनमाडी ने कहा कि यह ट्रेन सेवा यात्रियों को रात भर आरामदायक यात्रा का विकल्प देगी और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर करेगी.
बेंगलुरु से ट्रेन के छूटने का समय और रूट
पहली स्पेशल सर्विस, ट्रेन नंबर 06503, SMVT बेंगलुरु से दोपहर 12.15 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 6.15 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), मुंबई पहुंचेगी. अपनी पहली ट्रिप के दौरान, ट्रेन हिंदूपुर, धर्मावरम, अनंतपुर, गुंटकल, रायचूर, कृष्णा, यादगीर, कलबुर्गी, सोलापुर, पुणे और कल्याण में रुकेगी.
नियमित बेंगलुरु-मुंबई-बेंगलुरु सर्विस ट्रेन नंबर 27652 और 27651 के तौर पर चलेगी. लगभग 16 घंटे के सफर के समय के साथ, यह इस रूट पर सबसे तेज ट्रेन बनने की उम्मीद है.
16 कोच, 823 यात्री क्षमता
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर में 16 कोच होंगे और कुल यात्री क्षमता 823 होगी. इसमें 611 बर्थ वाले 11 थर्ड एसी कोच, 188 बर्थ वाले चार सेकंड एसी कोच और 24 बर्थ वाला एक फर्स्ट एसी कोच होगा.
यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे (kmph) तक की स्पीड के लिए डिजाइन की गई है और इसमें बेहतर गद्दे (cushioning) के साथ एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई बर्थ, ऑटोमैटिक दरवाजे और गलियारे (vestibules) हैं जिनसे यात्री एक कोच से दूसरे कोच में आ-जा सकते हैं.
दूसरे फीचर्स में आरामदायक सफर के लिए बेहतर सस्पेंशन, आवाज कम करने वाले सिस्टम, कवच सेफ्टी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टॉक-बैक फैसिलिटी और हाइजीन बनाए रखने के लिए डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी शामिल हैं. ट्रेन में एयरोडायनामिक एक्सटीरियर, ऑटोमैटिक पैसेंजर दरवाजे और मॉडर्न कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम से लैस एक एडवांस्ड ड्राइवर केबिन भी होगा.
नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा से दो बड़े मेट्रो शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को रात भर सफर करने का बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है.
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