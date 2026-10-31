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बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रविवार से चलेगी, 16 घंटे में सफर, जानें रूट और टाइमिंग

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ( File/ PTI )

बेंगलुरु: बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रविवार, 1 नवंबर को लॉन्च के लिए तैयार है. इस ट्रेन से बेंगलुरु और मुंबई के बीच रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होने वाली है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बेंगलुरु के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल (SMVT) से इस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) द्वारा संचालित और रखरखाव की जाने वाली, नई रात्रि सेवा से दोनों प्रमुख शहरों के बीच की दूरी लगभग 16 घंटे में पूरी होने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा ट्रेनों में 22 से 24 घंटे लगते हैं.

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, प्रल्हाद जोशी, वी. सोमन्ना और शोभा करंदलाजे समेत कई लोगों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की उम्मीद है.