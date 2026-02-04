ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु मेट्रो का किराया 5% बढ़ा, यात्रियों की जेब होगी ढीली, जानें टिकट के दाम

बेंगलुरु मेट्रो का किराया 5% बढ़ा, यात्रियों की जेब होगी ढीली, जानें टिकट के दाम ( ANI )

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने नम्मा मेट्रो ट्रेन (बेंगलुरु मेट्रो रेल) का किराया बढ़ाने को ग्रीन सिग्नल दे दिया है. यानी मेट्रो ट्रेन का किराया बढ़ाने का रास्त साफ हो गया है. इस कदम से बेंगलुरु के यात्रियों पर और बोझ पड़ेगा. हालांकि, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने अभी तक टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद अब बेंगलुरु मेट्रो का किराया 9 फरवरी से 5 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा. अब सिर्फ BMRCL की ओर से आधिकारिक आदेश जारी होने की औपचारिकता बाकी है. पिछले साल बेंगलुरु मेट्रो के टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव हुआ था. भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर मेट्रो ट्रेन का किराया बढ़ाने का आरोप लगाया था. हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने टिकट की कीमतें बढ़ाई हैं. लेकिन इस बार राज्य सरकार टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी पर सहमत हो गई है.