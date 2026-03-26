ETV Bharat / bharat

भरे क्लासरूम में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने छात्रा को किया 'प्रपोज', छात्रों ने जमकर कूटा

बेंगलुरु एसपी ने कहा, "हमने मामले के संबंध में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है."

Bengaluru medical college professor
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 9:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी के पास स्थित एक मेडिकल कॉलेज से मर्यादा को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मनचले प्रोफेसर ने न केवल भरी क्लास में एक छात्रा को 'प्रपोज' किया, बल्कि झूठा दावा भी किया कि छात्रा ने उसे चॉकलेट और प्रेम प्रस्ताव दिया है. इस हरकत से गुस्साए छात्रों का सब्र तब टूट गया जब लेक्चरर क्लास से बाहर निकला. छात्रों ने बीच रास्ते में प्रोफेसर को घेरकर उसकी जमकर धुनाई कर दी.

सोशल मीडिया पर इस 'इश्कबाज' प्रोफेसर की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि यह घटना 25 मार्च की है. गुरुवार, 26 मार्च को तब सामने आई, जब प्रोफेसर की पिटाई करने के वीडियो वायरल हो गए. बेंगलुरु एसपी ने एक एक्स (X) पोस्ट में इस घटना के बारे कहा, "हमने मामले के संबंध में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है."

वीडियो में प्रोफेसर को यह कहते सुना जा सकता है, "तुम्हारे बैच की एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया है और मैं पूरे बैच को चॉकलेट बांटूंगा." इसके बाद, जब वह क्लास से बाहर निकलने वाला था, तो लड़की ने उसे टोकते हुए कहा, "एक्सक्यूज मी, अगर आप बात करना चाहते हैं, तो आप प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं. पूरा बैच आपके साथ चलेगा." प्रोफेसर ने जवाब दिया, "हां, तुम आकर बात कर सकती हो. मैंने पहले ही प्रिंसिपल से बात कर ली है."

इसके बाद उसने लड़की से पूछा कि उसने उसे प्रपोज कैसे किया. लड़की ने उसके दावे को खारिज कर दिया और पूछा कि उसने उसे कब प्रपोज किया था. जवाब में लेक्चरर ने कहा कि उसके पास यह दिखाने के लिए सीसीटीवी (CCTV) फुटेज है कि लड़की ने उसे प्रपोज किया था. जब लड़की ने उसे फुटेज दिखाने की जिद की, तो उसने कहा कि वह उससे कल बात करेगा और अन्य छात्रों को चॉकलेट लेने के लिए कहकर क्लास से बाहर निकल गया.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

LECTURER PROPOSES TO STUDENT
BENGALURU MEDICAL COLLEGE VIDEO
बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज वायरल वीडियो
कॉलेज लेक्चरर छात्रा को प्रपोज
BENGALURU LECTURER BEATEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.