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पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करने की फिराक में था शख्स, पुलिस ने धर दबोचा

पाकिस्तान में हमलों की योजना बनाने के आरोप में आतंकी कनेक्शन वाले शख्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है.

Bengaluru: Man with terror links held for planning attacks in Pak
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 11:58 AM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक 25 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के एक सदस्य के साथ मिलकर संगठन में शामिल होने और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी हमले की योजना बनाने की साजिश रची थी.

हेब्बागोडी पुलिस ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के रहने वाले असफुल मलिक (25) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि वह बेंगलुरु के बाहरी इलाके जिगानी में रहता था और बोम्मासांद्रा के औद्योगिक क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था.

असफुल मलिक के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आतंकी संगठन से संबंध थे. हेब्बागोडी पुलिस को खास जानकारी मिली थी कि वह पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करने की ट्रेनिंग लेने की प्लानिंग कर रहा है. उस जानकारी के आधार पर, इंस्पेक्टर सोमशेखर जी की नेतृत्व में एक टीम ने 11 अगस्त को असफुल मलिक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी.

इलेक्ट्रॉनिक सिटी डीसीपी नारायण एम. ने बताया कि, उसने फेसबुक के जरिए इमरान हैदर नाम के एक अफगानी आतंकी से संपर्क किया था और पाकिस्तानी सेना से बदला लेने के लिए मदद मांगी थी. उसने वहां मस्जिदों और मदरसों में मुसलमानों पर पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई में इजराइल का साथ देकर बदला लेने का फैसला किया था. उसने पासपोर्ट बनवा लिया था और अफगानिस्तान जाने के लिए वीजा के लिए भी अप्लाई किया था. हालांकि, पैसे की दिक्कतों और परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वह यात्रा नहीं कर पाया.

आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसमें पाकिस्तानी सेना को टारगेट करते हुए बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग और मैसेज मिले हैं. पुलिस ने बताया कि हेब्बागोडी पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 113(3) के तहत आतंकवाद का केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है.

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