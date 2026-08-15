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पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करने की फिराक में था शख्स, पुलिस ने धर दबोचा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक 25 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के एक सदस्य के साथ मिलकर संगठन में शामिल होने और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी हमले की योजना बनाने की साजिश रची थी. हेब्बागोडी पुलिस ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के रहने वाले असफुल मलिक (25) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि वह बेंगलुरु के बाहरी इलाके जिगानी में रहता था और बोम्मासांद्रा के औद्योगिक क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था. असफुल मलिक के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आतंकी संगठन से संबंध थे. हेब्बागोडी पुलिस को खास जानकारी मिली थी कि वह पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करने की ट्रेनिंग लेने की प्लानिंग कर रहा है. उस जानकारी के आधार पर, इंस्पेक्टर सोमशेखर जी की नेतृत्व में एक टीम ने 11 अगस्त को असफुल मलिक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी.