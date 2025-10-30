ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: इकलौती बेटी की मौत के बाद रिश्वत देने पर मजबूर हुए रिटायर्ड अधिकारी, दो पुलिसकर्मी निलंबित

बेंगलुरु: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के एक सेवानिवृत्त मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने अपने पोस्ट में सरकारी सिस्टम में हर चरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी सड़ांध को उजागर किया है. शिवकुमार नाम के इस पूर्व अधिकारी ने लिंक्डइन पर बताया कि बेंगलुरु में अपनी इकलौती बेटी की मौत के बाद उन्हें कई बार रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

शिवकुमार की 34 वर्षीय बेटी अक्षया की हाल ही में ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो गई थी. बेटी के निधन से सदमे में होने के बावजूद शिवकुमार ने लिखा कि उन्हें हर कदम पर पैसे देने पड़े- एम्बुलेंस की व्यवस्था करने से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने तक. उनके इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर सरकारी सिस्टम में व्याप्त असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार को लेकर व्यापक आक्रोश और चर्चाओं को जन्म दिया है.

अधिकारियों में कोई दया नहीं...

शिवकुमार ने अपनी भावुक पोस्ट में खुलासा किया कि उनकी बेटी की मौत के बाद, शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने और जारी करने के लिए भी पैसे मांगे. बेलंदूर पुलिस स्टेशन में, अधिकारियों ने कथित तौर पर एफआईआर दर्ज करने के लिए रिश्वत मांगी, और इंस्पेक्टर ने शोकाकुल परिवार के साथ कथित तौर पर अहंकारी व्यवहार किया.

शिवकुमार ने लिखा, "अपनी इकलौती बेटी को खोने का दर्द असहनीय था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख अधिकारियों की बेरहमी से हुआ, जो हर कदम पर पैसे मांगते थे- पुलिस से लेकर नगर निगम के कर्मचारियों और श्मशान घाट के कर्मचारियों तक." उन्होंने आगे कहा, "मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे थे, लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे?"