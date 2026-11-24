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बेंगलुरु में लॉज की खिड़की से गिरकर युवती की मौत, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉज की खिड़की से गिरने से 23 साल की युवती की मौत हो गई. गंगामंगुडी पुलिस ने मामले में उसके बॉयफ्रैंड को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 19 नवंबर को बेंगलुरु के अब्बिगेरे सर्कल के पास हुई. मरने वाली की पहचान हसन की रहने वाली 23 साल की ऐश्वर्या के तौर पर हुई है.

शुरू में पुलिस ने इस मामले की जांच अप्राकृतिक मौत के तौर पर की. पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के बाद, जांच करने वालों को अहम सुराग मिले. जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड संतोष को गिरफ्तार किया गया.

बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली ऐश्वर्या 19 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड संतोष के साथ अब्बिगेरे सर्कल के पास एक लॉज में गई थी. वे दोपहर में एक कमरे में रुके थे. बताया जा रहा है कि रात करीब 8:00 बजे उनके बीच झगड़ा हो गया. इसके तुरंत बाद ऐश्वर्या लॉज की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की से एक बिजली के खंभे पर गिर गई. इससे युवती को गंभीर चोटें आई. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने कहा है कि उन्होंने युवती के गिरने के असली हालात का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या एश्वर्या को जानबूझकर धक्का दिया गया था. तीन साल का रिश्ता और शादी को लेकर झगड़ा

ऐश्वर्या की मां की शिकायत के मुताबिक ऐश्वर्या और संतोष रिलेशनशिप में थे. हालांकि, ऐश्वर्या के परिवार ने शुरू में इसका विरोध किया. लेकिन ऐश्वर्या संतोष से शादी करने पर अड़ी रही. आखिरकार वे मान गए. हालांकि जब शादी की बात उठी तो संतोष ने तीन साल का इंतजार करने को कहा. पीड़िता की मां ने बताया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी संतोष शादी में देरी करता रहा. आखिरकार यह कहकर उसने शादी करने से मना कर दिया कि उसके अपने परिवार को मंजूरी नहीं है. इस बीच उसने ऐश्वर्या की प्राइवेट फोटो और वीडियो अपने पास रखकर उन्हें धमकाया. ऐसे में दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और समझौता हुआ. समझौते में यह तय हुआ कि शादी आगे बढ़ेगी.