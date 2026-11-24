बेंगलुरु में लॉज की खिड़की से गिरकर युवती की मौत, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार
गंगामंगुडी पुलिस ने एक शख्स को अपनी गर्लफ्रेंड को लॉज की बिल्डिंग से धक्का देकर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
Published : November 24, 2026 at 6:57 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉज की खिड़की से गिरने से 23 साल की युवती की मौत हो गई. गंगामंगुडी पुलिस ने मामले में उसके बॉयफ्रैंड को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 19 नवंबर को बेंगलुरु के अब्बिगेरे सर्कल के पास हुई. मरने वाली की पहचान हसन की रहने वाली 23 साल की ऐश्वर्या के तौर पर हुई है.
शुरू में पुलिस ने इस मामले की जांच अप्राकृतिक मौत के तौर पर की. पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के बाद, जांच करने वालों को अहम सुराग मिले. जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड संतोष को गिरफ्तार किया गया.
बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली ऐश्वर्या 19 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड संतोष के साथ अब्बिगेरे सर्कल के पास एक लॉज में गई थी. वे दोपहर में एक कमरे में रुके थे. बताया जा रहा है कि रात करीब 8:00 बजे उनके बीच झगड़ा हो गया. इसके तुरंत बाद ऐश्वर्या लॉज की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की से एक बिजली के खंभे पर गिर गई. इससे युवती को गंभीर चोटें आई. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने कहा है कि उन्होंने युवती के गिरने के असली हालात का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या एश्वर्या को जानबूझकर धक्का दिया गया था.
तीन साल का रिश्ता और शादी को लेकर झगड़ा
ऐश्वर्या की मां की शिकायत के मुताबिक ऐश्वर्या और संतोष रिलेशनशिप में थे. हालांकि, ऐश्वर्या के परिवार ने शुरू में इसका विरोध किया. लेकिन ऐश्वर्या संतोष से शादी करने पर अड़ी रही. आखिरकार वे मान गए. हालांकि जब शादी की बात उठी तो संतोष ने तीन साल का इंतजार करने को कहा.
पीड़िता की मां ने बताया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी संतोष शादी में देरी करता रहा. आखिरकार यह कहकर उसने शादी करने से मना कर दिया कि उसके अपने परिवार को मंजूरी नहीं है. इस बीच उसने ऐश्वर्या की प्राइवेट फोटो और वीडियो अपने पास रखकर उन्हें धमकाया. ऐसे में दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और समझौता हुआ. समझौते में यह तय हुआ कि शादी आगे बढ़ेगी.
फिर भी संतोष ने और छह महीने मांगे. बाद में उसने कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा. उसने ऐश्वर्या के घर के पास हंगामा भी किया. इसके बाद, ऐश्वर्या ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी. हालांकि, आरोप है कि संतोष ने बार-बार उस पर मिलने का दबाव डाला.
इस बीच ऐश्वर्या संतोष से दूरी बनाने की कोशिश करती रही. घटना वाले दिन वह यह कहकर घर से गई थी कि उसका एक इंटरव्यू है. इसके बाद वह 19 नवंबर की दोपहर को अब्बिगेरे सर्कल के पास एक लॉज में संतोष से मिलने गई. दोपहर में वे एक कमरे में रुके. रिपोर्ट बताती हैं कि उसी रात उनके बीच झगड़ा हुआ. इस झगड़े के बाद, ऐश्वर्या तीसरी मंज़िल की खिड़की से गिर गई. बिजली के खंभे पर गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया.
वहीं, लॉज के स्टाफ ने बताया कि दोनों युवक और युवती ने 19 नवंबर को एक साथ लॉज में पहुंचे थे. स्टाफ ने बताया कि लॉज के ऊपर एक ढांचा बना हुआ है. शायद इस वजह से दोनों के बीच हुए झगड़े की आवाज नहीं आई होगी. उन्हें नहीं पता कि लड़की कैसे गिरी. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें घटना के बारे में पता चला उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी.
बताया गया है कि झगड़े के दौरान, संतोष ने कथित तौर पर लड़की को जोर से धक्का दिया, जिससे वह खिड़की से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई. इसलिए मर्डर का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी से पता चलता है कि दोनों के बीच शादी तय हो गई थी, लेकिन आरोपी इसके पक्ष में नहीं था. यशवंतपुर डिवीज़न के डीसीपी नागेश डी.एल. ने बताया कि सही हालात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.
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