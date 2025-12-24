ETV Bharat / bharat

शख्स की नजर उसकी बेटी पर थी! शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो आग के हवाले किया

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक युवती ने शादी करने से मना किया तो शख्स ने उसकी मां पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया. खबर के मुताबिक, शख्स लड़की को शादी के लिए दबाव बना रहा था.

यह घटना मंगलवार देर रात बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर की भोवी कॉलोनी में हुई. लड़की की मां को गंभीर हालत में विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

खबर के मुताबिक, लड़की की मां भोवी पाल्या में किराने की दुकान चलाती है. महिला अपनी बेटी के साथ रहती है. खबर के मुताबिक, महिला के शख्स के साथ अच्छे रिश्ते थे. वह महिला की दुकान के सामने चाय की दुकान चलाता है.

पुलिस के मुताबिक, कुछ समय से चाय की दुकान चलाने वाला शख्स महिला के घर में ही रहने लगा था. इस बीच, उसने महिला की बेटी को शादी के लिए परेशान करना शुरू कर दिया. हालांकि, महिला ने उसकी बात मानने से मना कर दिया था.