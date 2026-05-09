कर्ज न लौटाना पड़े, इसलिए एक्सीडेंट का रूप दे महिला की हत्या: चोरी की कोशिश ने खोला राज
बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट में विजयलक्ष्मी नामक महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : May 9, 2026 at 10:35 PM IST
बेंगलुरुः कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कर्ज देने वाली महिला को सड़क हादसे का रूप देकर मार डाला और फिर खुद ही एक्सीडेंट की शिकायत दर्ज करा दी. मृत महिला का नाम विजयलक्ष्मी. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों प्रदीप, राकेश, मंजूनाथ, चेतन और योहान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
21 अप्रैल को जब विजयलक्ष्मी कुरुबरहल्ली की पाइप रोड पर पैदल जा रही थीं, तब आरोपी राकेश ने तेज रफ्तार बाइक से उन्हें टक्कर मार दी. बाकी आरोपी मदद के बहाने ऑटो में आए और उन्हें अस्पताल ले गए. घायल महिला की 27 अप्रैल को इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले में पहले विजयनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया.
केस दर्ज करने वाली पुलिस को एक्सीडेंट की कहानी को लेकर शक हुआ. ट्रैफिक पुलिस ने जांच में पाया कि बाइक सवार ने जानबूझकर रफ्तार बढ़ाई और सीधे विजयलक्ष्मी को टक्कर मारी. हादसे के दो दिन बाद, राकेश ने खुद को बचाने वाले के रूप में पेश किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक्सीडेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
दूसरी ओर, मदद के बहाने महिला को ऑटो में बिठाते समय, आरोपी प्रदीप ने उनके पर्स से घर की चाबी निकाल ली थी. इसके बाद वह सीधे उनके घर गया और पैसों की तलाश करने लगा, जिसे देख घर के मालिक को शक हुआ. प्रदीप ने बहाना बनाया कि वह विजयलक्ष्मी का आधार कार्ड लेने आया है और वहां से भाग निकला. मकान मालिक ने महालक्ष्मी लेआउट पुलिस में चोरी की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस के अनुसार, प्रदीप को जब चोरी की कोशिश के मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, तब उसने हत्या के इस राज का खुलासा किया. प्रदीप की जानकारी के आधार पर ही बाकी आरोपियों को पकड़ा गया. पुलिस ने आगे बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी प्रदीप कुमारस्वामी पुलिस स्टेशन का और मंजूनाथ शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है.
हत्या का कारण क्या था?: कुरुबरहल्ली की रहने वाली विजयलक्ष्मी अकेली रहती थीं और फाइनेंस (पैसे उधार देने) का बिजनेस करती थीं. स्थानीय निवासी चेतन, जो महिला को कई सालों से जानता था, उसने उनसे कर्ज लिया था. यह सोचकर कि महिला के पास काफी पैसा होगा, उसने अपने साथी प्रदीप को इसकी जानकारी दी. इसके बाद अन्य आरोपियों ने मिलकर साजिश रची.
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