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रेलवे और इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, MBA पास लड़की और पिता गिरफ्तार

यदि कोई आपसे बैकडोर एंट्री, पैसे देकर भर्ती कराने या बिना परीक्षा के रेलवे-इनकम टैक्स जैसी नौकरियों का दावा करता है, तो सतर्क हो जाएं.

Bengaluru Job Scam
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 10:47 PM IST

3 Min Read
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बेंगलुरुः देश में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर ठगी करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पक्की नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी संख्या में युवाओं को अपना शिकार बनाया गया है. इस रैकेट ने न सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि उनसे करोड़ों रुपये भी ऐंठ लिए.

फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड बाप-बेटी

बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) पुलिस ने इस बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में पिता और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान एम.ए. मंसूर अहमद और उसकी बेटी शमशाद बेगम एम.एम. के रूप में हुई है. आरोपी बेटी शमशाद बेगम एमबीए (MBA) ग्रेजुएट है. इन दोनों पर 40 से अधिक नौकरी चाहने वाले युवाओं से 5.3 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है.

तीन बड़े शहरों में खोले फर्जी ट्रेनिंग सेंटर

पुलिस जांच में इस शातिर गिरोह के काम करने के तौर-तरीकों का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. आरोपियों ने युवाओं का विश्वास जीतने के लिए बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े महानगरों में बाकायदा फर्जी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे थे. इन सेंटरों के जरिए वे सीधे तौर पर सीधे-साधे और बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बनाते थे. उन्हें यकीन दिलाया जाता था कि यह सरकारी भर्ती प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, जिससे युवा आसानी से उनके झांसे में आ जाते थे.

पक्की नौकरी का झांसा

यह गिरोह युवाओं को रेलवे, आयकर (Income Tax), स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग जैसे प्रतिष्ठित सरकारी विभागों में ऊंचे पदों पर सीधी भर्ती का लालच देता था. जब पीड़ित इनके झांसे में आ जाते, तो आरोपी उनसे मोटी रकम वसूलते थे. पैसे लेने के बाद युवाओं को पूरी तरह असली दिखने वाले फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए जाते थे.

कुछ उम्मीदवारों को पूरी तरह आश्वस्त करने के लिए गिरोह ने अपनी जेब से 3-4 महीने तक नकली सैलरी (वेतन) भी दी, ताकि किसी को कोई शक न हो. इस चक्रव्यूह में फंसकर उत्तरी कर्नाटक के 40 से अधिक युवाओं ने अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी.

एक शिकायत से खुला राज

इस महाठगी का शिकार हुए संगमेश रचैया वस्त्राद नामक पीड़ित ने पिछले साल नवंबर में हिम्मत दिखाई और बेंगलुरु सीसीबी पुलिस में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से तफ्तीश की, तो परत-दर-परत सच सामने आता गया. पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह में कुछ और लोगों के शामिल होने की पूरी आशंका है.

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