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रेलवे और इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, MBA पास लड़की और पिता गिरफ्तार

बेंगलुरुः देश में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर ठगी करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पक्की नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी संख्या में युवाओं को अपना शिकार बनाया गया है. इस रैकेट ने न सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि उनसे करोड़ों रुपये भी ऐंठ लिए.

फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड बाप-बेटी

बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) पुलिस ने इस बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में पिता और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान एम.ए. मंसूर अहमद और उसकी बेटी शमशाद बेगम एम.एम. के रूप में हुई है. आरोपी बेटी शमशाद बेगम एमबीए (MBA) ग्रेजुएट है. इन दोनों पर 40 से अधिक नौकरी चाहने वाले युवाओं से 5.3 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है.

तीन बड़े शहरों में खोले फर्जी ट्रेनिंग सेंटर

पुलिस जांच में इस शातिर गिरोह के काम करने के तौर-तरीकों का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. आरोपियों ने युवाओं का विश्वास जीतने के लिए बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े महानगरों में बाकायदा फर्जी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे थे. इन सेंटरों के जरिए वे सीधे तौर पर सीधे-साधे और बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बनाते थे. उन्हें यकीन दिलाया जाता था कि यह सरकारी भर्ती प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, जिससे युवा आसानी से उनके झांसे में आ जाते थे.

पक्की नौकरी का झांसा