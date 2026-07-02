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बेंगलुरु में ISRO मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी में कुछ नहीं मिला

बेंगलुरु : बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड हेडक्वार्टर में जांच-पड़ताल की.

पुलिस के अनुसार, इसरो के चेयरमैन के ऑफिस को धमकी भरा ईमेल आया था. इसके बाद इसरो के कैंपस को खाली कराया गया. कई टीमें संदिग्ध वस्तुओं की जांच की. हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और बाद में यह धमकी फर्जी साबित हुई.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. जांच के बाद धमकी को फर्जी बताया है. पुलिस ने बताया कि संजयनगर पुलिस थाना ईमेल भेजने वाले की पहचान और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रहा है. मामले की जांच जारी है.