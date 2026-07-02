बेंगलुरु में ISRO मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी में कुछ नहीं मिला
इसरो को बम से उड़ाने की धमकी का मेल भेजने वाले शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.
Published : July 2, 2026 at 5:12 PM IST
बेंगलुरु : बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड हेडक्वार्टर में जांच-पड़ताल की.
पुलिस के अनुसार, इसरो के चेयरमैन के ऑफिस को धमकी भरा ईमेल आया था. इसके बाद इसरो के कैंपस को खाली कराया गया. कई टीमें संदिग्ध वस्तुओं की जांच की. हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और बाद में यह धमकी फर्जी साबित हुई.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. जांच के बाद धमकी को फर्जी बताया है. पुलिस ने बताया कि संजयनगर पुलिस थाना ईमेल भेजने वाले की पहचान और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रहा है. मामले की जांच जारी है.
इसरो मुख्यालय जैसी संवेदनशील जगह पर ऐसी धमकी को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जांच सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर की जा रही है. साथ ही साइबर सेल ईमेल की आईपी एड्रेस, भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और उद्देश्य का पता लगाने में लगा है.
बता दें कि वैज्ञानिक कार्यक्रमों की वजह से यह संस्थान हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है. चंद्रयान, गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों के कारण इसरो पर विदेशी खुफिया एजेंसियों की नजर भी रहती है.
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