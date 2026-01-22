ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु : एयरपोर्ट में विदेशी महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप, ग्राउंड स्टाफ गिरफ्तार

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला से गलत व्यवहार करने के आरोप में एक ग्राउंड स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया है.

KEMPEGOWDA INTERNATIONAL AIRPORT
केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 5:44 PM IST

बेंगलुरु ग्रामीण: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (KIA) में सुरक्षा जांच के नाम पर दक्षिण कोरिया की महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक ग्राउंड स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है.

यह घटना 19 जनवरी को एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर हुई. पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट स्टाफ, जिसकी पहचान अफगान अहमद के तौर पर हुई है. उसको एक विदेशी महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

शिकायत करने वाली महिला के अनुसार, वह 19 जनवरी को कोरिया जाने वाली फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंची. इमिग्रेशन चेक पूरा होने के बाद, एयरपोर्ट का एक पुरुष स्टाफ आया और उसकी फ़्लाइट टिकट चेक की. इसके बाद, उसने कहा कि मेरे चेक-इन बैगेज में कोई समस्या है. उन्होंने बैग चेक किया और मुझे बताया कि एक बीप की आवाज़ आ रही है. उन्होंने कहा कि दोबारा चेकिंग प्रोसेस में समय लगेगा इसलिए वे खुद इंस्पेक्शन करेंगे. वे मुझे पुरुषों के वॉशरूम में ले गए.

शिकायत में कहा गया है, "वहां उसने मेरे निजी अंगों को छुआ और जांच के बहाने मुझे जबरदस्ती गले लगाया. जब मैंने विरोध किया, तो उसने अचानक मुझे गले लगाया और थैंक यू कहकर मुझे भगा दिया." महिला ने स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, उस पर उसकी सहमति के बिना उसे निजी अंगों को छूने का आरोप लगाया है. इस संबंध में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

एक आधिकारिक बयान में एयरपोर्ट पुलिस ने कहा, "बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जांच के बहाने एक दक्षिण कोरियाई महिला के यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है. अफगान अहमद नाम के एक एयरपोर्ट स्टाफ मेंबर को एक विदेशी महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो कोरिया जाने के लिए एयरपोर्ट आई थी."

सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुष्टि
जांचकर्ताओं ने एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज की जांच की है. उन्होंने कहा कि यह फुटेज शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई घटनाओं के क्रम की पुष्टि करता है. एयरपोर्ट पुलिस ने अपने बयान में कहा, "सीसीटीवी फुटेज ने इसकी पुष्टि की है."

