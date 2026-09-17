ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: अस्पताल परिसर में नर्स पत्नी पर पति ने किया धारदार हथियार से हमला, फिर उड़ेल दिया तेजाब

पुलिस हिरासत में आरोपी पति. ( ETV Bharat )