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बेंगलुरु: अस्पताल परिसर में नर्स पत्नी पर पति ने किया धारदार हथियार से हमला, फिर उड़ेल दिया तेजाब

गंभीर रूप से जख्मी महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

Bengaluru acid attack case
पुलिस हिरासत में आरोपी पति. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 3:44 PM IST

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बेंगलुरुः जेपी नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली और खौफनाक वारदात सामने आई है. एक सनकी पति ने सरेआम अपनी पत्नी पर पहले तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया और फिर उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया. अस्पताल परिसर के पार्किंग क्षेत्र में हुई इस अचानक और भयानक वारदात के बाद मौके पर भारी अफरातफरी, चीख-पुकार और भगदड़ मच गई.

पीड़ित और आरोपी की पहचान

इस दर्दनाक घटना की शिकार हुई 26 वर्षीय पीड़िता की पहचान मधुमिता के रूप में हुई है. वह मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली है. वह बेंगलुरु शहर के एक क्लिनिक में नर्स के रूप में कार्यरत है. इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी महिला के पति वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया गया है. गंभीर रूप से घायल मधुमिता का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. जेपी नगर पुलिस, मामला दर्ज कर जांच कर रही है.

अस्पताल परिसर में हमला

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आज सुबह करीब 9:15 बजे मधुमिता हमेशा की तरह अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर थी. नाश्ता करने के लिए परिसर से बाहर निकली थी. इसी दौरान उसका पति वेंकटेश तेजाब और एक धारदार हथियार लेकर पहुंचा. मधुमिता पर उसने हथियार से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. इसके तुरंत बाद आरोपी ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया.

ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी

वहां मौजूद लोगों और अस्पताल का स्टाफ ने महिला की जान बचाने के लिए दौड़े, तो आरोपी ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया. जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. इस अफरातफरी के बीच कुछ स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने आरोपी वेंकटेश को रोकने और काबू में करने के लिए उस पर पथराव करना शुरू कर दिया. इस बीच, पास के ही एक ट्रैफिक सिग्नल पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने वेंकटेश को चारों तरफ से घेरकर हिरासत में ले लिया.

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