बेंगलुरु में LPG सिलेंडर की भारी कमी, होटल-रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर

शहर में कुकिंग गैस की किल्लत के बीच, बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर (आतिथ्य उद्योग) में LPG सप्लाई जारी रखने का अनुरोध किया है.

उन्होंने उन खबरों को भी गलत बताया कि LPG सिलेंडर की सप्लाई की कमी के कारण बेंगलुरु के सभी होटल मंगलवार से बंद हो जाएंगे. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक चिंता की बात है. LPG सिलेंडर के बिना होटल कैसे चलेंगे? ऐसा नहीं है कि कल से ही सभी होटल बंद हो जाएंगे. लेकिन हालात ऐसे ही बने रहे तो होटल बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है."

बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के महासचिव वीरेंद्र कामत ने ईटीवी भारत को बताया, "सोमवार को डिमांड के मुकाबले सिर्फ 20% सिलेंडर ही सप्लाई किए गए. जिसके चलते, बेंगलुरु के ज्यादातर होटल अपना सामान्य कारोबार नहीं कर सके. अगर हालात ऐसे ही रहे, तो हमें हालात सामान्य होने तक सभी होटल बंद करने पड़ेंगे."

बेंगलुरु: मिडिल ईस्ट में युद्ध का प्रभाव अब भारत में भी दिखने लगा है. बेंगलुरु के होटलों को LPG सिलेंडर की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य होने तक अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

खाद्य उद्योग को भारी नुकसान

सोमवार को दिन में पहले, होटल मालिकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने कहा, "सोमवार से, कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई में भारी कमी हो गई है. इस वजह से, ज्यादातर होटल, बेकरी, चाय की दुकानें और PG और अस्पतालों से जुड़े कैंटीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है. सरकार को तुरंत दखल देना चाहिए और इस समस्या को हल करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो (पूरे देश में) खाद्य उद्योग को नुकसान उठाना पड़ेगा."

एसोसिएशन ने कहा कि तेल कंपनियों ने दावा किया था कि 70 दिनों तक गैस सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी. लेकिन 10 दिनों की हड़ताल के बाद अचानक गैस सप्लाई बंद होने से इंडस्ट्री को झटका लगा है. सरकार को तुरंत दखल देना चाहिए और LPG सिलेंडर की सप्लाई बहाल करनी चाहिए.

सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग

सप्लाई में कमी की वजह से सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है. बेंगलुरु होटल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जीके शेट्टी ने कहा कि कुछ लोग सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बहुत अधिक कीमत पर बेच रहे हैं. उन्होंने कहा, "कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत पहले ही लगभग 115 रुपये बढ़ गई है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट 150 रुपये से घटकर सिर्फ 65 रुपये रह गया है. कई जगहों पर सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं, और होटल वालों को अनौपचारिक तरीकों से हर सिलेंडर के लिए 500 से 600 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं. इस स्थिति से पूरी होटल इंडस्ट्री पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि एसोसिएशन ने सरकार से गैस सप्लाई सिस्टम को ठीक करने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्हें पहले से ही गड़बड़ियां दिख रही थीं. हालांकि, अधिकारियों ने हमें बार-बार बताया कि कोई दिक्कत नहीं है और सप्लाई सामान्य है. लेकिन अचानक यह मुश्किल खड़ी हो गई है. कई रेस्टोरेंट को दिन में सिर्फ एक बार या हफ्ते में कुछ बार ही गैस मिलती है, जिसका मतलब है कि हम पहले से काफी सिलेंडर स्टॉक नहीं कर सकते. अगर सप्लाई थोड़े समय के लिए भी रुक जाती है, तो रेस्टोरेंट को काम बंद करना पड़ता है क्योंकि LPG के बिना खाना बनाना नामुमकिन है."

