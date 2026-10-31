फाइव स्टार होटल के स्विमिंग पूल में उतरा करंट! IBM प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 2 विदेशी नागरिकों की मौत
बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि होटल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
Published : October 31, 2026 at 4:02 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु के हलसूरु इलाके में स्थित एक पांच सितारा (फाइव-स्टार) होटल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. स्विमिंग पूल में तैरते समय दो विदेशी नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में आईबीएम (IBM) के एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी शामिल हैं. आशंका जताई जा रही है कि यह घटना स्विमिंग पूल में बिजली का करंट उतरने के कारण हुई.
यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे की है. हादसे के वक्त स्विमिंग पूल में तैर रहे विदेशी मेहमानों को बचाने की कोशिश में होटल का एक कर्मचारी और एक अन्य मेहमान भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं. पुलिस ने आगे बताया कि होटल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.
मृतकों की पहचान स्लोवाक गणराज्य (स्लोवाकिया) के जुराज होवोरवाथ (45) और जर्मन नागरिक अलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन (57) के रूप में हुई है. दोनों शवों को मणिपाल अस्पताल भेज दिया गया है. इस घटना में अमेरिका के रहने वाले मैथ्यू डी सेंटिस और राहुल त्रिपाठी घायल हो गये हैं. पुलिस ने बताया कि मृतक अलेक्जेंडर की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.
शिकायत के अनुसार पीड़ित पिछले कुछ दिनों से इस होटल में ठहरे हुए थे. जुराज होवोरवाथ आईबीएम (IBM) में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते थे. बीती रात करीब 11:30 बजे, जब वे तैर रहे थे, तभी स्विमिंग पूल में अचानक बिजली का करंट दौड़ जाने से अलेक्जेंडर और होवोरवाथ की मौत हो गई. उनकी मदद करने की कोशिश में पूल अटेंडेंट राहुल त्रिपाठी और होटल के एक मेहमान मैथ्यू घायल हो गए.
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