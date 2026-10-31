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फाइव स्टार होटल के स्विमिंग पूल में उतरा करंट! IBM प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 2 विदेशी नागरिकों की मौत

इसी स्वीमिंग पूल में हादसा हुआ. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: बेंगलुरु के हलसूरु इलाके में स्थित एक पांच सितारा (फाइव-स्टार) होटल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. स्विमिंग पूल में तैरते समय दो विदेशी नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में आईबीएम (IBM) के एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी शामिल हैं. आशंका जताई जा रही है कि यह घटना स्विमिंग पूल में बिजली का करंट उतरने के कारण हुई.

यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे की है. हादसे के वक्त स्विमिंग पूल में तैर रहे विदेशी मेहमानों को बचाने की कोशिश में होटल का एक कर्मचारी और एक अन्य मेहमान भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं. पुलिस ने आगे बताया कि होटल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.