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बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर! अस्पताल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत की आशंका, तीन बच्चे भी शामिल

बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण दो अस्पताल की दीवार गिरने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है.

Bengaluru Heavy Rain
बेंगलुरु में भारी बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 29, 2026 at 7:22 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बुधवार शाम को हुई भारी बारिश के कारण 7 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. खबर के मुताबिक, शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई. यहां बारिश के कारण बॉरिंग और लेडी कर्जन हॉस्पिटल की दीवार गिरने का शक है. आशंका है कि तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई है.

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, मरने वालों में कुछ स्ट्रीट वेंडर थे जो अस्पताल के पास फुटपाथ पर ठेला चलाते थे. माना जा रहा है कि दीवार गिरने के कारण कुछ राहगीर भी फंस गए हैं.

चश्मदीदों ने बताया कि, भारी बारिश के कारण वेंडर और पैदल चलने वाले लोग एक पुरानी दीवार के पास छिप गए थे. बारिश तेज होने पर उन्होंने एक बड़ी तिरपाल शीट का इस्तेमाल कर बारिश से बचने की कोशिश की. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, जैसे ही बारिश और हवाएं अचानक तेज हुईं, लोग तिरपाल के नीचे इकट्ठा हो गए और कुछ ही पलों में दीवार गिर गई.

Bengaluru Heavy Rain: Wall Collapse at Bowring Hospital, Many Feared Dead
बेंगलुरु में भारी बारिश (ETV Bharat)

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया. कुछ लोगों को मलबे से बाहर निकालने में कामयाब रहे. बाद में इमरजेंसी टीमों को अलर्ट किया गया. बचाव अभियान जारी है. फिलहाल मरने वालों की सही संख्या अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है.

Bengaluru Heavy Rain: Wall Collapse at Bowring Hospital, Many Feared Dead
बेंगलुरु में भारी बारिश (ETV Bharat)

हालांकि, अधिकारियों को डर है कि दीवार गिरने के समय मौके पर मौजूद लोगों की संख्या को देखते हुए कई लोगों की मौत हो सकती है. शहर के पुलिस कमिश्नर समेत सीनियर पुलिस अधिकारियों ने हालात का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया. वहीं, विल्सन गार्डन इलाके में भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ गए और वाहनों को नुकसान पहुंचा है.

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बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर
WALL COLLAPSE AT BOWRING HOSPITAL
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