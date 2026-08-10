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सड़ा मीट, फफूंद वाले प्रोडक्ट, एक्सपायर्ड डेयरी उत्पाद...गंदा किचन, महंगे स्टार होटलों के खाने का सच आया सामने

बेंगलुरु फूड सेफ्टी ड्राइव में महंगे होटलों में सड़ा हुआ मीट और एक्सपायर हो चुके डेयरी उत्पाद मिले.

Bengaluru Food Safety Drive Finds Rotten Meat, Expired Dairy Products at Upscale Hotels; 132 Kg Food Seized or Destroyed
बेंगलुरु के महंगे स्टार होटलों में जांच करते अधिकारी, खराब भोजन, गंदा किचन और उत्पाद मिले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 4:32 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित स्टार होटलों में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. यहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की जांच के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान यह खुलासा हुआ है. यहां शहर के बड़े-बड़े होटलों से बड़े पैमाने पर सड़ा हुआ मीट, फंगस वाला खाना, एक्सपायरी दूध और दही, गंदे किचन और गलत स्टोरेज के तरीके सामने आए.

इसके बाद जांच अधिकारियों ने 132 किलो खाने का सामान जब्त कर लिया या नष्ट कर दिया. जांच के दौरान उन्होंने यूबी सिटी में एक किचन को सील कर दिया. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर भर के थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की जांच शुरू किया है. इसके लिए GBA (ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी) हद के सभी जोन को कवर करने के लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों की 30 टीमें तैनात की गई हैं. यह जांच अभियान पिछले कुछ दिनों से चल रही है.

Bengaluru Food Safety Drive Finds Rotten Meat Expired Dairy Products
डेयरी उत्पाद की जांच कर रहे अधिकारी (ETV Bharat)

विभाग के मुताबिक, जांच में भोजन की स्वच्छता, भंडारण (स्टोरेज) और एक्सपायर हो चुके उत्पाद से जुड़े कई नियम तोड़ने का पता चला. जगहों से लिए गए सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. यूबी सिटी के 16वें फ्लोर पर स्काई लाउंज में, जांच इंस्पेक्टरों को किचन गंदी हालत में मिला, जबकि मीट उत्पाद कथित तौर पर सड़े हुए थे और उनमें फफूंदी लगी हुई थी.

बताया जा रहा है कि, जांच के दौरान लगभग 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुके दूध और दही भी मिले. इसके बाद आनन-फानन में किचन में ताला लगाकर सील कर दिया गया. यूबी सिटी के होटल स्काई में, अधिकारियों को 45 किलो सड़ा हुआ चिकन और बीफ, छह किलो, वेजिटेबल कटलेट और 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल मिला. कुल 51 किलो खाने की चीजें जिन्हें खाने लायक नहीं माना गया, उन्हें प्रक्रिया के मुताबिक फेंक दिया गया या नष्ट कर दिया गया.

Bengaluru Food Safety Drive Finds Rotten Meat, Expired Dairy Products
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने (ETV Bharat)

वहीं, रॉयल चेन होटल में फूड सेफ्टी जांच के दौरान, अधिकारियों ने 50 किलो बत्तख का मांस और पांच किलो मछली जब्त किया. वहीं, मद्रास किचन में 5 किलो हरा मटर बरामद किया गया. वहीं, टेस्कॉन होटल में जांच के दौरान पांच किलो मशरूम मिला.

वहीं, अधिकारियों ने सेंचेज होटल में जांच के दौरान तीन किलो मछली जब्त की और सात किलो केक, आलू और टैको फेंक दिए. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुताबिक, इस ऑपरेशन में अब तक 132 किलोग्राम खाने की चीजें जब्त की गई हैं या फेंक दी गई हैं. साथ ही 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल भी मिला है.

अधिकारियों ने कहा कि जांच का मकसद खराब या गलत तरीके से स्टोर किए गए उत्पादों के ग्राहकों तक पहुंचने से पहले खाद्य सुरक्षा जोखिम की पहचान करना था. जिन होटलों में खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन पाया गया, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. विभाग ने कहा कि लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई लागू फूड सेफ्टी कानून के अनुसार की तय की जाएगी.

Bengaluru Food Safety Drive Finds Rotten Meat, Expired Dairy Products at Upscale Hotels 132 Kg Food Seized
बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की जांच की जा रही है (ETV Bharat)

बेंगलुरु में जांच अभियान जारी है. उम्मीद है कि और भी होटल जांच के दायरे में आएंगे क्योंकि अधिकारी स्वच्छता, स्टोरेज के तरीकों और ग्राहकों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन कर रहे हैं.

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