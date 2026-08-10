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सड़ा मीट, फफूंद वाले प्रोडक्ट, एक्सपायर्ड डेयरी उत्पाद...गंदा किचन, महंगे स्टार होटलों के खाने का सच आया सामने

बेंगलुरु के महंगे स्टार होटलों में जांच करते अधिकारी, खराब भोजन, गंदा किचन और उत्पाद मिले ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित स्टार होटलों में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. यहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की जांच के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान यह खुलासा हुआ है. यहां शहर के बड़े-बड़े होटलों से बड़े पैमाने पर सड़ा हुआ मीट, फंगस वाला खाना, एक्सपायरी दूध और दही, गंदे किचन और गलत स्टोरेज के तरीके सामने आए.

इसके बाद जांच अधिकारियों ने 132 किलो खाने का सामान जब्त कर लिया या नष्ट कर दिया. जांच के दौरान उन्होंने यूबी सिटी में एक किचन को सील कर दिया. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर भर के थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की जांच शुरू किया है. इसके लिए GBA (ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी) हद के सभी जोन को कवर करने के लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों की 30 टीमें तैनात की गई हैं. यह जांच अभियान पिछले कुछ दिनों से चल रही है.

डेयरी उत्पाद की जांच कर रहे अधिकारी (ETV Bharat)

विभाग के मुताबिक, जांच में भोजन की स्वच्छता, भंडारण (स्टोरेज) और एक्सपायर हो चुके उत्पाद से जुड़े कई नियम तोड़ने का पता चला. जगहों से लिए गए सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. यूबी सिटी के 16वें फ्लोर पर स्काई लाउंज में, जांच इंस्पेक्टरों को किचन गंदी हालत में मिला, जबकि मीट उत्पाद कथित तौर पर सड़े हुए थे और उनमें फफूंदी लगी हुई थी.

बताया जा रहा है कि, जांच के दौरान लगभग 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुके दूध और दही भी मिले. इसके बाद आनन-फानन में किचन में ताला लगाकर सील कर दिया गया. यूबी सिटी के होटल स्काई में, अधिकारियों को 45 किलो सड़ा हुआ चिकन और बीफ, छह किलो, वेजिटेबल कटलेट और 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल मिला. कुल 51 किलो खाने की चीजें जिन्हें खाने लायक नहीं माना गया, उन्हें प्रक्रिया के मुताबिक फेंक दिया गया या नष्ट कर दिया गया.