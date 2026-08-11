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बेंगलुरु में 60 स्टार होटलों का निरीक्षण, एक्सपायर और खराब खाद्य वस्तुओं के पाए जाने पर कार्रवाई

कर्नाटक के फूड सेफ़्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी होटलों का निरीक्षण करते हुए ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक के फूड सेफ़्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु में तीन दिन का इंस्पेक्शन अभियान चलाया. इस दौरान 60 थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों की जांच की गई और बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड, गलत लेबल वाले, सड़े-गले और कथित तौर पर असुरक्षित खाने-पीने का सामान जब्त किया गया. कार्रवाई के तहत कई होटलों के किचन भी बंद कर दिए गए. यह अभियान 7 से 9 अगस्त तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर की देखरेख में चलाया गया. 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' के तहत खाने की क्वालिटी, स्टोरेज, लेबलिंग, साफ़-सफ़ाई और रखरखाव के तरीकों की जाँच करने के लिए 30 टीमों ने बेंगलुरु शहरी ज़िले और ग्रेटर बेंगलुरु इलाके के होटलों का निरीक्षण किया. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के कमिश्नर के अनुसार, अधिकारियों ने चिकन, मीट, मछली, ब्रेड, मेयोनेज, खाना पकाने और ताज़े तेल, दही, दालों, छोले, धनिया, चटनी और मैरीनेट किए गए उत्पादों के 77 सैंपल इकट्ठा किए. इन सैंपलों को जाँच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है. निरीक्षण में एक्सपायर्ड खाना, सब्जियों पर फफूंद, साफ-सफाई की कमी वाली तैयारी और स्टोरेज की जगहें, मीट, मछली और पोल्ट्री के गलत रखरखाव और शाकाहारी व मांसाहारी चीज़ों को ठीक से अलग न रखने जैसी कमियाँ पाई गई. अधिकारियों को आर्टिफिशियल रंगों और लेबलिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी मिला. विभाग ने कहा, 'कुछ मामलों में जिन उत्पादों की शेल्फ-लाइफ (इस्तेमाल की समय-सीमा) एक साल होनी चाहिए थी, उन पर दो साल तक की समय-सीमा लिखी हुई थी. ऐसे आयातित उत्पाद भी मिले जिनकी बाद में रीपैकिंग की गई थी.' जब्त किए गए सामान में 640 किलोग्राम मटन, चिकन और मछली शामिल थे, जिन पर गलत लेबल लगे थे, या तो उन पर मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी की तारीख नहीं थी, या फिर उनकी एक्सपायरी की तारीख एक साल से ज़्यादा पहले निकल चुकी थी.