बेंगलुरु में 60 स्टार होटलों का निरीक्षण, एक्सपायर और खराब खाद्य वस्तुओं के पाए जाने पर कार्रवाई
नियम तोड़ने वाले होटलों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए, मामले दर्ज करने की सिफारिश की गई है.
Published : August 11, 2026 at 8:58 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के फूड सेफ़्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु में तीन दिन का इंस्पेक्शन अभियान चलाया. इस दौरान 60 थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों की जांच की गई और बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड, गलत लेबल वाले, सड़े-गले और कथित तौर पर असुरक्षित खाने-पीने का सामान जब्त किया गया. कार्रवाई के तहत कई होटलों के किचन भी बंद कर दिए गए.
यह अभियान 7 से 9 अगस्त तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर की देखरेख में चलाया गया. 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' के तहत खाने की क्वालिटी, स्टोरेज, लेबलिंग, साफ़-सफ़ाई और रखरखाव के तरीकों की जाँच करने के लिए 30 टीमों ने बेंगलुरु शहरी ज़िले और ग्रेटर बेंगलुरु इलाके के होटलों का निरीक्षण किया.
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के कमिश्नर के अनुसार, अधिकारियों ने चिकन, मीट, मछली, ब्रेड, मेयोनेज, खाना पकाने और ताज़े तेल, दही, दालों, छोले, धनिया, चटनी और मैरीनेट किए गए उत्पादों के 77 सैंपल इकट्ठा किए. इन सैंपलों को जाँच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है.
निरीक्षण में एक्सपायर्ड खाना, सब्जियों पर फफूंद, साफ-सफाई की कमी वाली तैयारी और स्टोरेज की जगहें, मीट, मछली और पोल्ट्री के गलत रखरखाव और शाकाहारी व मांसाहारी चीज़ों को ठीक से अलग न रखने जैसी कमियाँ पाई गई. अधिकारियों को आर्टिफिशियल रंगों और लेबलिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी मिला.
विभाग ने कहा, 'कुछ मामलों में जिन उत्पादों की शेल्फ-लाइफ (इस्तेमाल की समय-सीमा) एक साल होनी चाहिए थी, उन पर दो साल तक की समय-सीमा लिखी हुई थी. ऐसे आयातित उत्पाद भी मिले जिनकी बाद में रीपैकिंग की गई थी.'
जब्त किए गए सामान में 640 किलोग्राम मटन, चिकन और मछली शामिल थे, जिन पर गलत लेबल लगे थे, या तो उन पर मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी की तारीख नहीं थी, या फिर उनकी एक्सपायरी की तारीख एक साल से ज़्यादा पहले निकल चुकी थी.
अधिकारियों ने 276 किलोग्राम सड़ी-गली या फफूंद लगी सब्ज़ियां, 45 लीटर एक्सपायर हो चुका दूध और दही, 12 किलोग्राम एक्सपायर हो चुके बेकरी और केक उत्पाद, और 67 किलोग्राम अनाज व अन्य गलत लेबल वाले या एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ भी जब्त किए.
इसके अलावा, 49 लीटर इस्तेमाल किया हुआ या नियमों के मुताबिक न होने वाला खाना पकाने का तेल भी जब्त किया गया. विभाग ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए एक्सपायर हो चुके और असुरक्षित खाद्य पदार्थों को बाद में तय प्रक्रियाओं के अनुसार नष्ट या डिस्पोज़ कर दिया गया.
जिन होटलों में नियम तोड़ने की बात सामने आई उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और संबंधित अधिकारियों के सामने मामले दर्ज करने की सिफारिश की गई है. जांच अभियान को जीबीए में चल रही इंटरनेशनल फूड चेन, जैसे केएफसी (KFC), मैकडोनाल्ड (McDonald) और सब-बे (Subway) तक भी बढ़ाया गया.
लैब में जांच के लिए मेयोनेज, चिकन, ब्रेड और दूसरे प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए गए. इन जगहों पर फूड प्रोडक्ट्स सप्लाई करने वाले गोदामों की भी जांच की गई और सैंपल लिए गए. ब्रिगेड रोड पर मैकडोनाल्ड (McDonald) के एक आउटलेट पर अधिकारियों ने इस्तेमाल किए गए फ्राइंग ऑयल को साफ करने या ठीक करने के लिए मैग्नीशियम सल्फाइट (MgSO₃) का इस्तेमाल होते देखा.
फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस जारी किया गया है और विभाग ने कहा है कि आगे की कार्रवाई तय करने से पहले मौजूदा फूड सेफ़्टी नियमों के तहत इस तरीके की जांच की जाएगी. विभाग ने कहा, 'फ़ूड सेफ़्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और फ़ूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.' अधिकारियों ने कहा कि बेंगलुरु में इसी तरह के जांच और कार्रवाई अभियान जारी रहेंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि ग्राहकों को सुरक्षित, साफ-सुथरा और अच्छी क्वालिटी का खाना मिले.