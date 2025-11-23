ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में मत्स्य मेले का समापन, सरकार ने मछली पालन सेक्टर के लिए कई घोषणाएं कीं

बेंगलुरु में आयोजित मत्स्य मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. सरकार की तरफ से मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए घोषणाएं भी की गईं.

bengaluru-Fish Fair-2025-concludes-with-huge-public-turnout-govt-announcement-for-fisheries-sector
बेंगलुरु में मत्स्य मेले का समापन, सरकार ने मछली पालन सेक्टर के लिए कई घोषणाएं कीं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार के मत्स्य पालन विभाग की ओर से बेंगलुरु में आयोजित तीन दिवसीय मत्स्य मेला (Fish Fair) रविवार को संपन्न हुआ. बड़ी संख्या में लोगों ने मेले में भागीदारी की और उन्हें मत्स्य पालन को करीब से समझने का मौका मिला. विश्व मत्स्य दिवस 2025 के हिस्से के रूप में आयोजित इस मेले में सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट कंपनियां, एक्वाकल्चर सर्विस प्रोवाइडर्स और शोध संस्थाओं ने भाग लिया. कुल 52 स्टॉल्स पर सजावटी मछलियों और चारे से लेकर मॉडर्न एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस और रिसर्च नतीजों तक के प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और जानकारी दिखाई गई.

मत्स्य मेले के समापन पर ईटीवी भारत से बात करते हुए, मत्स्य पालन विभाग के उप-निदेशक बाबिन बोपन्ना (Babin Bopanna) ने कहा कि तीनों दिन उम्मीद से ज्यादा लोग आए. उन्होंने बताया कि इस इवेंट में लगभग एक लाख लोग आए. फूड स्टॉल और एक्वेरियम सेक्शन में लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा रही. बोपन्ना ने कहा, "मत्स्य मेला सफल रहा. मेले के दौरान कई फूड स्टॉल ने 50 से 70 हजार रुपये के बीच का कारोबार किया."

बेंगलुरु में मत्स्य मेले में आई लोगों की भीड़
बेंगलुरु में मत्स्य मेले में आई लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे इवेंट लोगों को मत्स्य पालन से सही तरीके से जुड़ने में मदद करते हैं.

समापन समारोह में शिमोगा के केलाडी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (KSNUAHS) के पूर्व कुलपति वासुदेवप्पा सी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. मत्स्य पालन विभाग के पूर्व निदेशक चंद्रशेखरिया एचएन, संयुक्त निदेशक शमा भट, रामकृष्ण एनआर, और गणगधर मद्दिकेरे समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया.

बेंगलुरु में मत्स्य मेले में आए लोग
बेंगलुरु में मत्स्य मेले में आए लोग (ETV Bharat)

सीएम सिद्धारमैया ने सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला
मत्स्य मेले के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि सरकार राज्य में एक मत्स्य पालन विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि विभाग और मछुआरा समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें तटीय समुदाय से एक मंत्री नियुक्त करना भी शामिल है ताकि मत्स्य क्षेत्र की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके.

बेंगलुरु में मत्स्य मेला में शामिल हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार
बेंगलुरु में मत्स्य मेला में शामिल हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक में 320 किलोमीटर की तटरेखा और 5.5 लाख हेक्टेयर अंतर्देशीय जल संसाधन (inland water resources) हैं. मछली विशेषज्ञता में कर्नाटक देश में चौथे और कुल उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, जिससे करीब 10 लाख लोगों को रोजी-रोटी मिलती है. उन्होंने हाल के फैसलों के बारे में बताया, जिसमें मैकेनाइज्ड नावों के लिए सालाना डीजल लिमिट बढ़ाना और पारंपरिक नावों को सब्सिडी वाली दरों पर औद्योगिक तेल देना शामिल है. उन्होंने कहा, "हर साल, हमारी सरकार मछुआरा समुदाय की तरक्की में मदद के लिए बजट में योजनाओं की घोषणा करती है."

बेंगलुरु में मत्स्य मेला
बेंगलुरु में मत्स्य मेला (ETV Bharat)

फिशिंग और टूरिज्म के लिए सपोर्ट का ऐलान
मत्स्य मेले में शामिल हुए कर्नाटक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में 10,000 तालाब औ झीलों को भरा है और अब उनमें मछली पकड़ने की इजाजत दे दी गई है. उन्होंने कहा कि छोटे तालाब कोऑपरेटिव सोसाइटी को सौंप दिए जाएंगे, और बाकी तालाब नीलाम कर दिए जाएंगे, जिससे गांव के इलाकों में रोजगार पैदा होगा और सरकार को राजस्व मिलेगा. उन्होंने कहा, "फिशिंग (मछली पकड़ना) जाति पर आधारित नहीं है. यह दिलचस्पी, पक्के इरादे और आदर्शों पर आधारित है."

बेंगलुरु में मत्स्य मेले में स्टॉल्स पर लाइन में लगे लोग
बेंगलुरु में मत्स्य मेले में स्टॉल्स पर लाइन में लगे लोग (ETV Bharat)

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार तटीय कर्नाटक के लिए एक अलग पर्यटन नीति बनाने की योजना बना रही है, जिसमें मछली पकड़ने और उससे जुड़े रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्कीम शामिल होंगी.

TAGGED:

KARNATAKA MATSYA MELA 2025
FISHERIES SECTOR
DK SHIVAKUMAR
CM SIDDARAMAIAH
BENGALURU FISH FAIR 2025

