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पहले भूत-प्रेत का डर दिखाया, फिर 10 करोड़ का दिया लालच; ढोंगी बाबा ने महिला से ठग लिए 2.5 करोड़

बेंगलुरु: भूत-प्रेत भगाने को झांसा देकर एक महिला से 2.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. महिला की शिकायत के आधार पर सीसीबी (CCB) थाने में ढोंगी बाबा अफसर पाशा और बिचौलियों शंकर और भरत के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है.

मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली और फिलहाल चामराजपेट की निवासी कुमुदा से यह धोखाधड़ी हुई है. एफआईआर के मुताबिक, हाल ही में कुमुदा का बेटा एक बाइक दुर्घटना में घायल हो गया था. उसी दौरान, लोन लेने के सिलसिले में उनकी मुलाकात शंकर और भरत नाम के दो बिचौलियों से हुई.

आरोपियों ने कुमुदा के बेटे के एक्सीडेंट का फायदा उठाया और उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि घर में मौजूद बुरी आत्माओं के कारण ही उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है. इसके बाद, उन्होंने अफसर पाशा नाम के व्यक्ति से यह कहकर मिलवाया कि अगर वह पूजा करेगा तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा.

अफसर पाशा ने शुरू में पूजा के नाम पर 8 लाख रुपये लिए और उनके घर पर पूजा की. इसके बाद, जालसाजों ने उन्हें भरोसा दिया कि उन्हें रिजर्व बैंक (RBI) से 500 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं. अगर वो अभी 2.5 करोड़ रुपये उधार दे दें, तो बैंक से पैसा मिलते ही 10 करोड़ रुपये वापस कर देंगे.