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पहले भूत-प्रेत का डर दिखाया, फिर 10 करोड़ का दिया लालच; ढोंगी बाबा ने महिला से ठग लिए 2.5 करोड़

बेंगलुरु में अंधविश्वास के चक्कर में एक महिला ने अपना मकान 8.5 करोड़ रुपये में बेचकर ढोंगी बाबा को 2.5 करोड़ दे दिए.

Bengaluru Fake baba
आरोपी बाबा अफसर पाशा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 4:06 PM IST

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बेंगलुरु: भूत-प्रेत भगाने को झांसा देकर एक महिला से 2.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. महिला की शिकायत के आधार पर सीसीबी (CCB) थाने में ढोंगी बाबा अफसर पाशा और बिचौलियों शंकर और भरत के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है.

मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली और फिलहाल चामराजपेट की निवासी कुमुदा से यह धोखाधड़ी हुई है. एफआईआर के मुताबिक, हाल ही में कुमुदा का बेटा एक बाइक दुर्घटना में घायल हो गया था. उसी दौरान, लोन लेने के सिलसिले में उनकी मुलाकात शंकर और भरत नाम के दो बिचौलियों से हुई.

आरोपियों ने कुमुदा के बेटे के एक्सीडेंट का फायदा उठाया और उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि घर में मौजूद बुरी आत्माओं के कारण ही उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है. इसके बाद, उन्होंने अफसर पाशा नाम के व्यक्ति से यह कहकर मिलवाया कि अगर वह पूजा करेगा तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा.

अफसर पाशा ने शुरू में पूजा के नाम पर 8 लाख रुपये लिए और उनके घर पर पूजा की. इसके बाद, जालसाजों ने उन्हें भरोसा दिया कि उन्हें रिजर्व बैंक (RBI) से 500 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं. अगर वो अभी 2.5 करोड़ रुपये उधार दे दें, तो बैंक से पैसा मिलते ही 10 करोड़ रुपये वापस कर देंगे.

ढोंगी बाबा और बिचौलियों के झांसे में आकर कुमुदा ने चामराजपेट स्थित अपना घर 8.5 करोड़ रुपये में बेच दिया और उसमें से 2.5 करोड़ रुपये जालसाजों को दे दिए. कुमुदा का आरोप है कि बाद में जब आरोपी उनसे मिलने से कतराने लगे तो उन्हें शक हुआ. जब कुमुदा ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

ठगी का अहसास होने पर कुमुदा ने सीसीबी थाने में शिकायत दर्ज कराई. सीसीबी थाने में अफसर पाशा, शंकर और भरत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.

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