ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु : इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा से शौचालय में छात्र ने किया रेप, गिरफ्तार

बेंगलुरु: एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा के साथ उसी कॉलेज के छात्र ने परिसर के पुरुष शौचालय में कथित तौर पर रेप किया. मामले में आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी जीवन गौड़ा (21) को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घटना 10 अक्टूबर को हुई और पीड़िता ने 15 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया. पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा को जानता था. फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

शिकायत में क्या है: पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 10 अक्टूबर को सुबह 8.55 बजे कक्षा में गई थी.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि वे लंच ब्रेक के दौरान मिले और उसे डाउन स्टेयर्स के पास मिलने के लिए कहा. बाद में वहां से, वह उसे कॉलेज की 7वीं मंजिल पर ले गया और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की. उसके बाद जब वह भागकर 6वीं मंजिल पर पहुंची, तो उसने उसे जबरन पुरुष शौचालय में खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ रेप किया.