बेंगलुरु : इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा से शौचालय में छात्र ने किया रेप, गिरफ्तार

पीड़िता ने आरोप लगाया कि वे लंच ब्रेक के दौरान मिले और उसे डाउन स्टेयर्स के पास मिलने के लिए कहा.

Student accused of raping a girl student arrested
छात्रा से रेप के मामले में आरोपी छात्र गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
ETV Bharat Hindi Team

October 17, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा के साथ उसी कॉलेज के छात्र ने परिसर के पुरुष शौचालय में कथित तौर पर रेप किया. मामले में आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी जीवन गौड़ा (21) को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घटना 10 अक्टूबर को हुई और पीड़िता ने 15 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया. पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा को जानता था. फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

शिकायत में क्या है: पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 10 अक्टूबर को सुबह 8.55 बजे कक्षा में गई थी.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि वे लंच ब्रेक के दौरान मिले और उसे डाउन स्टेयर्स के पास मिलने के लिए कहा. बाद में वहां से, वह उसे कॉलेज की 7वीं मंजिल पर ले गया और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की. उसके बाद जब वह भागकर 6वीं मंजिल पर पहुंची, तो उसने उसे जबरन पुरुष शौचालय में खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ रेप किया.

पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, जिन्होंने उसे अपने माता-पिता को इसकी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया.

शुरुआत में झिझक और डर के बावजूद उसने अपने माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद 15 अक्टूबर को हनुमंतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (रेप) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

