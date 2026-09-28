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बेंगलुरु में सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग को जंगली हाथी ने मार डाला! 20 लाख मुआवजे का ऐलान

जंगली हाथी (फाइल फोटो) ( ANI )

बेंगलुरु: बेंगलुरु के मैसूर रोड पर स्थित अंचेपल्या में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सुबह की सैर पर निकले 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को एक जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला. इस दुखद हादसे के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. राज्य के वन मंत्री ने पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है.