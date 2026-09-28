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बेंगलुरु में सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग को जंगली हाथी ने मार डाला! 20 लाख मुआवजे का ऐलान

लोगों का आरोप है कि इलाके में जंगली जानवरों की हलचल की खबरें आ रही थीं, लेकिन वन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया.

Bengaluru Elephant Attack
जंगली हाथी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 3:16 PM IST

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बेंगलुरु: बेंगलुरु के मैसूर रोड पर स्थित अंचेपल्या में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सुबह की सैर पर निकले 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को एक जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला. इस दुखद हादसे के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. राज्य के वन मंत्री ने पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है.

मृतक की पहचान मैसूर रोड पर स्थित अंचेपल्या के रहने वाले नागराजू के रूप में हुई है. सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे, नागराजू हमेशा की तरह अपने घर के पास सुबह की सैर पर निकले थे. तभी अचानक एक जंगली हाथी वहां आ गया और उन पर हमला कर दिया. स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल नागराजू को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

इस घटना की वजह से अंचेपल्या और आसपास के इलाकों के लोगों में काफी डर और चिंता का माहौल है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में जंगली जानवरों की हलचल की खबरें आ रही थीं, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा का कोई कदम नहीं उठाया. लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों की इसी लापरवाही के कारण नागराजू की जान गई है.

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मंत्री खुद घटनास्थल का दौरा करें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने मृतक के परिवार को 20 लाख का मुआवजा देने की भी घोषणा की है. वन विभाग की टीम हाथी को पकड़ने के अभियान में जुटी हुई है.

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