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'एक हत्यारा कभी खुश नहीं होगा': डॉक्टर पत्नी की हत्या के बाद सर्जन ने दोस्त को किया था मैसेज, ऐसे खुला राज!

बेंगलुरु: अपनी डॉक्टर पत्नी कृतिका रेड्डी को एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) का ओवरडोज देकर मौत के घाट उतारने के आरोपी डॉ. महेंद्र रेड्डी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी ने डिजिटल पेमेंट ऐप के ट्रांजैक्शन नोट का इस्तेमाल करके अपने दोस्त से इस जुर्म के बारे में बातचीत की थी. जांचकर्ताओं द्वारा कोर्ट में पेश की गई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट से इस सनसनीखेज सच पर से पर्दा उठा है.

इलाज के बहाने दिया था मौत का इंजेक्शन

घटना के अनुसार, बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में डर्मेटोलॉजिस्ट (त्वचा रोग विशेषज्ञ) डॉ. कृतिका रेड्डी और उसी अस्पताल के सर्जन डॉ. महेंद्र रेड्डी की शादी 24 मई 2024 को हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही कृतिका बीमार रहने लगीं. महेंद्र ने घर पर ही उनका इलाज करने का बहाना बनाया और अन्य दवाइयों के साथ-साथ उन्हें एनेस्थीसिया की भारी खुराक दे दी, जिससे 23 अप्रैल 2025 को कृतिका की मौत हो गई.

शुरुआत में समझा गया 'स्वाभाविक मौत'

मृत्यु के बाद मराठाहल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया. कृतिका के पिता की शिकायत और फॉरेंसिक लैब (FSL) की रिपोर्ट आने के बाद पूरा सच बाहर आ गया. रिपोर्ट में शरीर के भीतर भारी मात्रा में एनेस्थीसिया मिलने की पुष्टि होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अक्टूबर 2025 में डॉ. महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया.

चैट में चौंकाने वाला ब्यौरा