ETV Bharat / bharat

'एक हत्यारा कभी खुश नहीं होगा': डॉक्टर पत्नी की हत्या के बाद सर्जन ने दोस्त को किया था मैसेज, ऐसे खुला राज!

मर्डर मिस्ट्री: बेंगलुरु के डॉक्टर ने पत्नी की हत्या के बाद 'PhonePe' पर कबूला था जुर्म, 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

Bengaluru doctor murder case
डॉक्टर दंपती. (फाइल) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: अपनी डॉक्टर पत्नी कृतिका रेड्डी को एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) का ओवरडोज देकर मौत के घाट उतारने के आरोपी डॉ. महेंद्र रेड्डी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी ने डिजिटल पेमेंट ऐप के ट्रांजैक्शन नोट का इस्तेमाल करके अपने दोस्त से इस जुर्म के बारे में बातचीत की थी. जांचकर्ताओं द्वारा कोर्ट में पेश की गई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट से इस सनसनीखेज सच पर से पर्दा उठा है.

इलाज के बहाने दिया था मौत का इंजेक्शन

घटना के अनुसार, बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में डर्मेटोलॉजिस्ट (त्वचा रोग विशेषज्ञ) डॉ. कृतिका रेड्डी और उसी अस्पताल के सर्जन डॉ. महेंद्र रेड्डी की शादी 24 मई 2024 को हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही कृतिका बीमार रहने लगीं. महेंद्र ने घर पर ही उनका इलाज करने का बहाना बनाया और अन्य दवाइयों के साथ-साथ उन्हें एनेस्थीसिया की भारी खुराक दे दी, जिससे 23 अप्रैल 2025 को कृतिका की मौत हो गई.

शुरुआत में समझा गया 'स्वाभाविक मौत'

मृत्यु के बाद मराठाहल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया. कृतिका के पिता की शिकायत और फॉरेंसिक लैब (FSL) की रिपोर्ट आने के बाद पूरा सच बाहर आ गया. रिपोर्ट में शरीर के भीतर भारी मात्रा में एनेस्थीसिया मिलने की पुष्टि होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अक्टूबर 2025 में डॉ. महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया.

चैट में चौंकाने वाला ब्यौरा

आरोपी शुरू में खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन मोबाइल फोन जब्त होने के बाद जब डिलीट किए गए डिजिटल रिकॉर्ड्स को रिकवर किया गया, तो पुलिस के होश उड़ गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने अपने दोस्त को भेजे संदेश में लिखा था...

"इस मैसेज को देखने के बाद, मुझे कोई मैसेज मत करना और न ही कॉल करना. जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा. ज्यादातर मामलों में, पुलिस तुम्हें यह पूछने के लिए फोन करेगी कि हमारा रिश्ता क्या है. उन्हें बता देना कि हम सिर्फ दोस्त हैं. अगर पुलिस बार-बार फोन करे, तो हां कह देना और बोलना कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी."

उसने आगे लिखा

"मैं जल्द ही जाकर अपने और अपनी पत्नी के माता-पिता को सब बता दूंगा. मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने कृतिका की हत्या कर दी है. मैं जेल जाऊंगा, तब मुझे लगता है कि तुम्हारे सहित हर कोई खुश होगा. मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं, जाओ और अपनी जिंदगी जियो. एक हत्यारा कभी खुश नहीं रह सकता और मैं अपनी जिंदगी एक हत्यारे की तरह ही बिताऊंगा."

पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

मराठाहल्ली पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करने के बाद अदालत में 3,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने डिजिटल एविडेंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स और FSL रिपोर्ट सहित 72 से अधिक पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किए हैं. पुलिस की इस मजबूत दलील और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर स्थानीय कोर्ट ने हाल ही में आरोपी डॉक्टर महेंद्र की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

DR MAHENDRA REDDY PHONEPE CHAT
KRUTHIKA REDDY MURDER UPDATE
कृतिका रेड्डी मर्डर अपडेट
बेंगलुरु सर्जन ने पत्नी की हत्या
BENGALURU DOCTOR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.