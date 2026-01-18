Bengaluru Demolitions: प्रभावित परिवारों का बुरा हाल, सड़क पर सोने को मजबूर
उत्तर बेंगलुरु में बुलडोजर कार्रवाई से बेघर हुए परिवारों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं.
Published : January 18, 2026 at 8:05 PM IST
बेंगलुरु: उत्तर बेंगलुरु के कोगिलू स्लम लेआउट (Kogilu Slum Layout) में बुलडोजर की कार्रवाई के लगभग एक महीने बाद भी, ध्वस्तीकरण से प्रभावित परिवार मुश्किल में जी रहे हैं, और उनकी बुनियादी जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं. मौके का दौरा करने के बाद, राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने 2 जनवरी को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) से बेघर हुए लोगों को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा गया.
अंतरिम रिपोर्ट में चार खास सुझाव दिए गए हैं. इनमें खाना और साफ पीने के पानी की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करना, मोबाइल हेल्थकेयर यूनिट बनाना, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था और राहत शिविरों में रहने की बुनियादी सुविधा में सुधार करना शामिल है. सरकार की तरफ से कुछ समय के लिए खाना और पानी सप्लाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अन्य सुझाव जमीन पर लागू नहीं किए गए हैं.
कानूनी कार्यकर्ता एडवोकेट टी. नरसिम्हामूर्ति ने राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता सुविधाओं का जिक्र करते हुए ईटीवी भारत को बताया, "ये विलासिता नहीं हैं. ये मानवीय सम्मान के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताएं हैं."
बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित
एडवोकेट नरसिंहमूर्ति ने कहा कि उन्होंने कोगिलू कैंप में रहने की स्थिति, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं की हालत के बारे में चिंता जताने के लिए मुख्य सचिव से मुलाकात की. उन्होंने तुरंत दखल देने के लिए बेंगलुरु अथॉरिटी के कमिश्नर से भी फोन पर बात की. उन्होंने कहा, "हालात बहुत बुरे हैं. बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और गर्भवती महिलाएं बिना मेडिकल मदद के जी रही हैं."
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेघर हुए परिवारों की मदद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "डर पैदा करने के लिए केस किए जा रहे हैं. मुझ पर भी पुलिस केस चल रहा है. लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे."
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाइयों का उद्देश्य मानवता से जुड़ी चिंताएं उठाने वाली आवाजों को चुप कराना है.
सड़कों पर सो रहे प्रभावित परिवार, सुरक्षा की चिंता
ईटीवी भारत से बात करते हुए अधिकार कार्यकर्ता गौरम्मा ने कोगिलू कैंप में जीवन की डरावनी तस्वीर बताई. उन्होंने कहा, "लोगों के पास दवाइयां या इम्यूनिटी सपोर्ट नहीं है. कई लोग बिना खाने के सड़कों पर सो रहे हैं. उन्होंने जिंदा रहने के लिए खुद ही छोटे-छोटे टेंट लगाए हैं."
उन्होंने अधिकारियों द्वारा सुझाए गए राहत केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं भी जताईं. उनके अनुसार, परिवारों को चार से पांच किलोमीटर दूर बने केंद्रों में जाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि सुविधाओं या रहने की व्यवस्था के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, "कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं. अधिकारियों का कहना है कि लोगों के जाने के बाद ही सुविधाएं दी जाएंगी. इस अनिश्चितता की वजह से परिवार डर के मारे वहीं रहने को मजबूर हैं."
कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये स्थितियां साफ तौर पर दिखाती हैं कि शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर चर्चा के बावजूद एसएचआरसी की अंतरिम सिफारिशें बड़े पैमाने पर लागू नहीं हुई हैं.
आगामी GBA चुनाव पर संभावित असर
गौरम्मा ने इस साल होने वाले GBA चुनाव से पहले घरों को गिराने के राजनीतिक असर पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "लोग अपने घरों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए वोट करते हैं. अगर सरकारें ऐसे काम करती रहीं, तो लोगों का गुस्सा होना तय है. चुनाव के समय इन फैसलों को भुलाया नहीं जाएगा."
फिलहाल बेघर परिवार रहने की जगह, सुरक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि राहत में देरी से मानव कष्ट और लोगों का गुस्सा दोनों बढ़ सकते हैं.
यह भी पढ़ें- बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए 30 जून अंतिम डेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश