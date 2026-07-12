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टॉयलेट के बहाने अकेली महिला के फ्लैट में घुसकर डिलीवरी बॉय ने की गंदी हरकत, गिरफ्तार

बेंगलुरुः मराठहल्ली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक डिलीवरी एजेंट ने कथित रूप से अकेली रहने वाली महिला के फ्लैट में जबरदस्ती घुसकर उसके साथ गंदी हरकत की. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी विजय मल्लिकार्जुन कामत (22) को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. यह घटना शनिवार शाम की बतायी जा रही है.

पीड़ित महिला के अनुसार, ऑर्डर की डिलीवरी करने आये एजेंट ने टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी. लेकिन महिला ने किसी अजनबी को घर में आने देने से मना कर दिया. सलाह दी कि आपातकालीन स्थिति में वह पड़ोसी फ्लैट के पुरुष रहने वाले से मदद मांग ले. मना करने के बावजूद, उसने अपनी चप्पलें बाहर छोड़ दीं और जबरदस्ती फ्लैट के अंदर घुस गया.

इसके बाद, जैसे ही वह टॉयलेट से बाहर आया, उसने महिला के सामने अपने निजी अंग दिखाए और अश्लील हरकत की. महिला ने कहा कि इस घटना के बाद वह अपने ही घर में बेहद अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रही है. इस घटना से बेहद डरी हुई महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए आरोपी का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया.