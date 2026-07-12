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टॉयलेट के बहाने अकेली महिला के फ्लैट में घुसकर डिलीवरी बॉय ने की गंदी हरकत, गिरफ्तार

महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द, पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत आरोपी को किया गिरफ्तार.

Bengaluru delivery boy molest
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 3:17 PM IST

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बेंगलुरुः मराठहल्ली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक डिलीवरी एजेंट ने कथित रूप से अकेली रहने वाली महिला के फ्लैट में जबरदस्ती घुसकर उसके साथ गंदी हरकत की. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी विजय मल्लिकार्जुन कामत (22) को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. यह घटना शनिवार शाम की बतायी जा रही है.

पीड़ित महिला के अनुसार, ऑर्डर की डिलीवरी करने आये एजेंट ने टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी. लेकिन महिला ने किसी अजनबी को घर में आने देने से मना कर दिया. सलाह दी कि आपातकालीन स्थिति में वह पड़ोसी फ्लैट के पुरुष रहने वाले से मदद मांग ले. मना करने के बावजूद, उसने अपनी चप्पलें बाहर छोड़ दीं और जबरदस्ती फ्लैट के अंदर घुस गया.

इसके बाद, जैसे ही वह टॉयलेट से बाहर आया, उसने महिला के सामने अपने निजी अंग दिखाए और अश्लील हरकत की. महिला ने कहा कि इस घटना के बाद वह अपने ही घर में बेहद अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रही है. इस घटना से बेहद डरी हुई महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए आरोपी का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हर दिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में सुनकर उन्हें डर लगता था कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा. महिला के सोशल मीडिया पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और उनसे घटना की पूरी जानकारी शेयर करने को कहा.

व्हाइटफील्ड डिवीजन के डीसीपी साइदुलु अदावत ने बताया, ''महिला की शिकायत मिलने पर मराठहल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 79 और 329 (2) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है.''

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