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बेंगलुरु डेकेयर मामला: मैनेजमेंट का दावा, ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन के लिए फुटेज में हेरफेर किया गया

बेंगलुरु डे केयर मामले में मैनेजमेंट ने ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन के लिए वीडियो फुटेज में हेरफेर का दावा किया ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के परिसर में डे केयर में बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार वाले वीडियो मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. डे केयर में काम करने वाली चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने इस मामले को लेकर एक डिटेल्ड बयान जारी किया है. चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने आरोप लगाया गया है कि उसके डेकेयर सेंटर को लेकर हाल ही में हुआ विवाद, डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद पुराने कर्मचारियों द्वारा ऑर्गनाइज़्ड एक्सटॉर्शन की कोशिश का नतीजा था. चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने दावा किया कि मैनिपुलेटेड वीडियो, नकली पुलिस ऑफिसर का नकली रूप और बार-बार पैसे की मांग मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करने की क्रिमिनल साजिश का हिस्सा थे. चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने दावा किया कि मैनिपुलेटेड वीडियो, नकली पुलिस ऑफिसर का नकली रूप और बार-बार पैसे मांगना मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करने की क्रिमिनल साजिश का हिस्सा था. प्रेस क्लब बेंगलुरु में हुई एक प्रेस मीट के दौरान एक बयान में कंपनी की मालकिन रमनदीप कौर ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन ने 17 सालों से एक बेदाग रिकॉर्ड बनाए रखा है. हाल की घटनाओं से डेकेयर के स्टैंडर्ड या बच्चों की सुरक्षा के लिए कमिटमेंट का पता नहीं चलता है. कौर ने कहा, 'हमारी देखभाल में सौंपे गए बच्चों की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.' सत्रह सालों से इस संस्थान ने सुरक्षित और अच्छी चाइल्डकेयर सर्विस देते हुए एक बेदाग ऑपरेशनल रिकॉर्ड बनाए रखा है.' संस्थान के मुताबिक, यह घटना 25 जून को शुरू हुई जब डेकेयर फैसिलिटी में काम के घंटों के दौरान दो एम्प्लॉई, सुजाता और विजया लक्ष्मी आर. के बीच मारपीट और गाली-गलौज हुई. वर्कप्लेस पर गलत व्यवहार के लिए अपनी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला देते हुए, मैनेजमेंट ने कहा कि उसने तुरंत सेंटर मैनेजर मंजुला को दोनों एम्प्लॉई को टर्मिनेट करने और उनके आइडेंटिटी कार्ड जमा करने का निर्देश दिया. विजया लक्ष्मी ने तो बात मान ली, लेकिन सुजाता ने कथित तौर पर अपनी पेंडिंग सैलरी मिलने तक अपना आइडेंटिटी कार्ड जमा करने से मना कर दिया. चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कहा कि उसने बाद में सभी बकाया पेमेंट क्लियर करने का फैसला किया और 15 दिनों के एक्स्ट्रा सेवरेंस पेमेंट को भी मंजूरी दी.