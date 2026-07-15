बेंगलुरु डेकेयर मामला: मैनेजमेंट का दावा, ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन के लिए फुटेज में हेरफेर किया गया
डेकेयर मैनेजमेंट ने दावा किया कि पैसे कमाने के लिए ब्लैकमेल और वापस नौकरी पाने के मकसद से वीडियो में हेरफेर किया गया.
Published : July 15, 2026 at 11:43 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के परिसर में डे केयर में बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार वाले वीडियो मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. डे केयर में काम करने वाली चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने इस मामले को लेकर एक डिटेल्ड बयान जारी किया है.
चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने आरोप लगाया गया है कि उसके डेकेयर सेंटर को लेकर हाल ही में हुआ विवाद, डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद पुराने कर्मचारियों द्वारा ऑर्गनाइज़्ड एक्सटॉर्शन की कोशिश का नतीजा था. चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने दावा किया कि मैनिपुलेटेड वीडियो, नकली पुलिस ऑफिसर का नकली रूप और बार-बार पैसे की मांग मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करने की क्रिमिनल साजिश का हिस्सा थे.
चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने दावा किया कि मैनिपुलेटेड वीडियो, नकली पुलिस ऑफिसर का नकली रूप और बार-बार पैसे मांगना मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करने की क्रिमिनल साजिश का हिस्सा था. प्रेस क्लब बेंगलुरु में हुई एक प्रेस मीट के दौरान एक बयान में कंपनी की मालकिन रमनदीप कौर ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन ने 17 सालों से एक बेदाग रिकॉर्ड बनाए रखा है.
हाल की घटनाओं से डेकेयर के स्टैंडर्ड या बच्चों की सुरक्षा के लिए कमिटमेंट का पता नहीं चलता है. कौर ने कहा, 'हमारी देखभाल में सौंपे गए बच्चों की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.' सत्रह सालों से इस संस्थान ने सुरक्षित और अच्छी चाइल्डकेयर सर्विस देते हुए एक बेदाग ऑपरेशनल रिकॉर्ड बनाए रखा है.'
संस्थान के मुताबिक, यह घटना 25 जून को शुरू हुई जब डेकेयर फैसिलिटी में काम के घंटों के दौरान दो एम्प्लॉई, सुजाता और विजया लक्ष्मी आर. के बीच मारपीट और गाली-गलौज हुई. वर्कप्लेस पर गलत व्यवहार के लिए अपनी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला देते हुए, मैनेजमेंट ने कहा कि उसने तुरंत सेंटर मैनेजर मंजुला को दोनों एम्प्लॉई को टर्मिनेट करने और उनके आइडेंटिटी कार्ड जमा करने का निर्देश दिया.
विजया लक्ष्मी ने तो बात मान ली, लेकिन सुजाता ने कथित तौर पर अपनी पेंडिंग सैलरी मिलने तक अपना आइडेंटिटी कार्ड जमा करने से मना कर दिया. चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कहा कि उसने बाद में सभी बकाया पेमेंट क्लियर करने का फैसला किया और 15 दिनों के एक्स्ट्रा सेवरेंस पेमेंट को भी मंजूरी दी.
बयान के मुताबिक टर्मिनेट किए गए एम्प्लॉई 26 जून को सेंटर लौट आए और कथित तौर पर मैनेजमेंट पर उन्हें वापस काम पर रखने का दबाव डाला. इसके बाद दोनों महिलाओं ने कथित तौर पर अपने व्यवहार को मानते हुए लिखित माफीनामा जमा किया.
चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने आरोप लगाया कि अगले कुछ दिनों में मामला और बिगड़ गया. उन्होंने दावा किया कि डेकेयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सख्त रोक होने के बावजूद, निकाले गए कर्मचारियों में से एक चुपके से जगह में मोबाइल फोन ले गयी और सीसीटीवी कवरेज से बाहर की जगहों पर बच्चों के वीडियो रिकॉर्ड किए. ये भी आरोप लगाया कि फुटेज को जानबूझकर लापरवाही दिखाने के लिए बनाया और उसमें हेरफेर किया गया था, जिसका मकसद मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करना था.
बयान में कहा गया, 'यह बहुत ज़्यादा हेरफेर किया गया फुटेज फाइनेंशियल ब्लैकमेल और डेकेयर फैसिलिटी में फिर से नौकरी दिलाने के मकसद से बनाया गया था.' आगे आरोप लगाया कि उसने शुरू में कौर को 20,000 रुपये ट्रांसफर करने के लिए मनाया, यह दावा करते हुए कि लीगल रिप्रेजेंटेशन का इंतजाम करने के लिए इसकी जरूरत है.
बाद में उसने कथित तौर पर मामले को सेटल करने के लिए 2.5 लाख रुपये मांगे. चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने दावा किया, 'जब हमने एक्स्ट्रा रकम देने से मना कर दिया, तो कथित तौर पर बार-बार फोन कॉल और मीडिया रिपोर्ट का इस्तेमाल दबाव बनाने और फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए मजबूर करने के लिए किया गया.'
चाइल्डकेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने साफ किया कि डेकेयर मल्टीनेशनल कंपनी के परिसर में चलता है, लेकिन कंपनी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देती है और चाइल्डकेयर फ़ैसिलिटी के रोजाना के मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं है. कौर ने कहा, 'हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए कमिटेड हैं और पुलिस और जांच में बिना शर्त सहयोग करते रहेंगे.' कहा कि वे अपनी देखरेख में हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए कमिटेड हैं.'
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