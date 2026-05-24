बेंगलुरु में बुजुर्ग महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' कर वसूले 24 करोड़, 5 अपराधी गिरफ्तार
बुजुर्ग महिला से 24 करोड़ रुपये ठगने के बाद भी और रुपये की मांग की. सोना गिरवी रखने गयी तब साइबर ठगों की पोल खुली.
Published : May 24, 2026 at 10:35 PM IST
बेंगलुरुः सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने रविवार को पांच अंतर-राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इन बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 24 करोड़ रुपये वसूल लिए थे. पीड़ित महिला के बच्चे विदेश में रहते हैं.
पुलिस ने बताया कि शिवाजीनगर की रहने वाली पीड़ित महिला लक्ष्मी ने हाल ही में अपनी जमीन-जायदाद बेचकर करोड़ों रुपये जमा किये थे. साइबर ठगों ने महिला के बैंक खातों की पूरी जानकारी जुटा ली थी. इसके बाद उन्होंने महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और गैरकानूनी मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाने) के केस में फंसाने की धमकी दी. कानूनी कार्रवाई के डर से लक्ष्मी ने जनवरी से मई के बीच धीरे-धीरे अपने खाते से 24 करोड़ रुपये ठगों को ट्रांसफर कर दिए.
जब ठगों ने और पैसों की मांग की, तो लक्ष्मी बाकी पैसों का इंतजाम करने के लिए 1.3 किलोग्राम सोने के गहने गिरवी रखने बैंक पहुंचीं. महिला के खाते से लगातार इतने बड़े लेन-देन होते देख बैंक के ब्रांच मैनेजर को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी. इसके तुरंत बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारी बैंक पहुंचे और लक्ष्मी से पूछताछ कर इस पूरी ठगी का खुलासा किया.
शुरुआत में, अत्यधिक डर के कारण बुजुर्ग महिला ने कुछ भी नहीं बताया. हालांकि, जब पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया और समझाया, तब जाकर उनके 'डिजिटल अरेस्ट' का असली सच सामने आया. पुलिस ने तुरंत महिला के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज की और विदेश में रहने वाले उनके बच्चों को इस बात की जानकारी दी.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, जांच करने वाली पुलिस टीम ने मुंबई, इलाहाबाद और दिल्ली से गौरव कुमार और ओम प्रकाश राजपूत समेत पांच जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया. इन ठगों ने वसूली गई रकम को 22 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया था. पुलिस ने बताया कि फिलहाल 60 लाख रुपये वाले एक बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है, और बाकी के पैसे बरामद करने के लिए जांच अभी जारी है.
डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें: कोई भी सरकारी जांच एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए जांच नहीं करती है. सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने निजी दस्तावेज या संवेदनशील जानकारी साझा न करना ही बेहतर है. जांच एजेंसियां केस बंद करने या हटाने के लिए कभी भी पैसों की मांग नहीं करती हैं. यदि आपको कोई भी संदिग्ध कॉल आती है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल (cybercrime.gov.in) या 1930 हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दें.
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