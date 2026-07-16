बेंगलुरु में खौफनाक वारदात: भाई की शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर छात्रा की हत्या, गिरफ्तार
शुरुआती जांच के मुताबिक, युवक की पहली शादी और बच्चे की बात छुपने के कारण छात्रा ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था.
Published : July 16, 2026 at 10:39 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर 22 वर्षीय एक लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान अमृता के रूप में हुई है, जिस पर 13 जुलाई को सरेराह हमला किया गया था. अस्पताल में 48 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया.
इस मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्वी बेंगलुरु की जीवन बीमा नगर (JB Nagar) पुलिस ने मुख्य आरोपी सूर्य और उसके भाई धनुष को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, कोडीहल्ली में रहने वाले अमृता और आरोपियों के परिवार 2022 में एक धार्मिक सभा के दौरान एक-दूसरे के संपर्क में आए थे. तब से दोनों परिवारों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था. इसी बीच, धनुष और अमृता में दोस्ती हुई जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई.
हालांकि, कुछ महीने पहले यह रिश्ता तब खराब हो गया जब अमृता के परिवार को पता चला कि धनुष की पहले शादी हो चुकी थी और उसका तलाक हो चुका है. उसकी पहली शादी से एक बच्चा भी है. खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करने पर अमृता ने धनुष से रिश्ता तोड़ लिया. जिसके बाद धनुष कथित रुप से डिप्रेशन में चला गया.
अमृता के इस फैसले से गुस्साए सूर्या ने कथित तौर पर अमृता के भाई को धमकी दी थी कि वह अमृता को नहीं छोड़ेगा. 13 जुलाई को शाम 4:30 बजे, उसने अमृता का पीछा किया और चाकू से उसकी छाती, पसलियों और पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. अमृता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
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