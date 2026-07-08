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बेंगलुरु: पति की हत्यारी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा, काम नहीं आए झूठे दावे

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बेंगलुरु: शहर की एक अदालत ने पति की हत्या की दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 67वें सिटी सिविल कोर्ट ने मृतक की पत्नी कल्पना और प्रेमी जावेद पाशा पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, और अगर वे इसे नहीं भरते हैं, तो कोर्ट ने उन्हें एक और साल कैद में रखने का आदेश दिया है. मृतक सतीश की हत्या 2017 में हुई थी. बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंस्पेक्टर वाई. मुद्दुराज ने केस दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में चार्जशीट पेश की. ट्रायल के दौरान, जस्टिस ए. जयप्रकाश ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई क्योंकि यह साबित हो गया कि आरोपियों ने ही हत्या की था. कल्पना और उसका प्रेमी जावेद पाशा (ETV Bharat) दोषियों ने कैसे की थी हत्या

सतीश और उसकी पत्नी कल्पना शहर के यशवंतपुर इलाके में एक घर में रहते थे. सतीश को पता नहीं था कि उसकी पत्नी का जावेद पाशा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है. 18 अप्रैल, 2017 को वह अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी. इस बात से अनजान सतीश ने पुलिस में अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.