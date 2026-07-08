बेंगलुरु: पति की हत्यारी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा, काम नहीं आए झूठे दावे
सतीश और कल्पना बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके में रहते थे. लेकिन गैर के प्यार में अंधी कल्पना ने पति की हत्या कर दी.
Published : July 8, 2026 at 2:57 PM IST
बेंगलुरु: शहर की एक अदालत ने पति की हत्या की दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 67वें सिटी सिविल कोर्ट ने मृतक की पत्नी कल्पना और प्रेमी जावेद पाशा पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, और अगर वे इसे नहीं भरते हैं, तो कोर्ट ने उन्हें एक और साल कैद में रखने का आदेश दिया है.
मृतक सतीश की हत्या 2017 में हुई थी. बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंस्पेक्टर वाई. मुद्दुराज ने केस दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में चार्जशीट पेश की. ट्रायल के दौरान, जस्टिस ए. जयप्रकाश ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई क्योंकि यह साबित हो गया कि आरोपियों ने ही हत्या की था.
दोषियों ने कैसे की थी हत्या
सतीश और उसकी पत्नी कल्पना शहर के यशवंतपुर इलाके में एक घर में रहते थे. सतीश को पता नहीं था कि उसकी पत्नी का जावेद पाशा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है. 18 अप्रैल, 2017 को वह अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी. इस बात से अनजान सतीश ने पुलिस में अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
यह सोचकर कि उसका पति उनके रिश्ते में बाधा बन रहा है, दोनों ने उसे मारने की साजिश रची. इसी के तहत, कुछ दिन बाद घर लौटी कल्पना ने 22 मई 2027 की रात को सतीश के खाने में नींद की गोलियां पीसकर मिला दीं. खाने के बाद जब उसका पति सो गया, तो उसने अपने प्रेमी को घर बुला लिया. पत्नी ने सतीश की गर्दन कपड़े से कसकर पकड़ी और जावेद ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि सतीश चिल्ला न सके और घर में मिले एक छोटे से पत्थर से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.
पति की हत्या करने के बाद कल्पना ने झूठा दावा किया कि उसके पति की मौत जहर खाने से हुई है. कल्पना ने सबूत मिटाने की कोशिश की और अपराध में इस्तेमाल किया गया SIM कार्ड तोड़ दिया.
हालांकि, कोर्ट की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, तकनीकी सुराग और मेडिकल रिपोर्ट से जुर्म साबित हो गया. सरकारी वकील के.वी. अश्वत्थनारायण ने इस मामले में दलीलें दी थीं.
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