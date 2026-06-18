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डिप्टी सीएम पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट पब्लिश करने पर कोर्ट ने रोक लगाई

बेंगलुरु कोर्ट ने आंध्र के डीसीएम पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट पब्लिश करने पर रोक लगाई ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष कोनिडेला पवन कल्याण के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाली और झूठी खबरें फैलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया. बेंगलुरु के 16वें सिटी सिविल कोर्ट ने जिसने पवन कल्याण की ओर से राम प्रसाद तल्लुरी (GPA होल्डर) की फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई की और अगली सुनवाई तक स्टे ऑर्डर जारी किया. साथ ही, एक्स, गूगल इंडिया, मेटा और इस केस में उनकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंट को अगली सुनवाई की तारीख तक पिटीशनर के खिलाफ कोई भी बदनाम करने वाला पब्लिकेशन, आरोप, बयान, वीडियो क्लिप पब्लिश, ब्रॉडकास्ट या अपलोड न करने का ऑर्डर जारी किया गया. सरकारी जमीन और पानी की जगहों (झीलों) पर कब्जा करने के आरोपों से जुड़े विवादित लिंक से जुड़ा कोई भी मटीरियल पब्लिक में शेयर नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस बारे में सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद बदनाम करने वाले मटीरियल को तुरंत ब्लॉक किया जाए.