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डिप्टी सीएम पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट पब्लिश करने पर कोर्ट ने रोक लगाई

बेंगलुरु कोर्ट ने पवन कल्याण के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाली और झूठी खबरें फैलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया.

Bengaluru court Pawan Kalyan
बेंगलुरु कोर्ट ने आंध्र के डीसीएम पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट पब्लिश करने पर रोक लगाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 10:26 AM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष कोनिडेला पवन कल्याण के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाली और झूठी खबरें फैलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया.

बेंगलुरु के 16वें सिटी सिविल कोर्ट ने जिसने पवन कल्याण की ओर से राम प्रसाद तल्लुरी (GPA होल्डर) की फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई की और अगली सुनवाई तक स्टे ऑर्डर जारी किया. साथ ही, एक्स, गूगल इंडिया, मेटा और इस केस में उनकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंट को अगली सुनवाई की तारीख तक पिटीशनर के खिलाफ कोई भी बदनाम करने वाला पब्लिकेशन, आरोप, बयान, वीडियो क्लिप पब्लिश, ब्रॉडकास्ट या अपलोड न करने का ऑर्डर जारी किया गया.

सरकारी जमीन और पानी की जगहों (झीलों) पर कब्जा करने के आरोपों से जुड़े विवादित लिंक से जुड़ा कोई भी मटीरियल पब्लिक में शेयर नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस बारे में सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद बदनाम करने वाले मटीरियल को तुरंत ब्लॉक किया जाए.

शिकायत की जानकारी
29 मई से 1 जून तक यूट्यूब और एक्स समेत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवेदक के खिलाफ एक सिस्टमैटिक प्रोपेगैंडा कैंपेन चलाया गया. इन प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ रिश्वत, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, फ्रॉड और नैतिक पतन जैसे गंभीर और झूठे आरोप लगाते हुए वीडियो और खबरें पब्लिश की गईं. इनका जिक्र पिटीशन में किया गया है. इसलिए पिटीशन में रिक्वेस्ट की गई है कि इन सभी चीजों को हटाया जाए.

सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने कहा कि आवेदक पवन कल्याण न सिर्फ तीन दशकों के इतिहास वाले एक मशहूर फिल्म एक्टर हैं, बल्कि अभी आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं.

हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और उनके खिलाफ झूठी खबरें कुछ ही मिनटों में बड़े पैमाने पर फैल रही हैं, जिससे उनके सम्मान और पर्सनैलिटी को बहुत नुकसान हो रहा है. इसलिए, वकील ने रिक्वेस्ट की कि एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया जाए.

ये भी पढ़ें- पवन कल्याण को हैदराबाद में बैठक करने की अनुमति नहीं, आखिर साइबराबाद पुलिस को किस बात का था डर?

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