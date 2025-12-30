ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: JDS विधायक एचडी रेवन्ना यौन उत्पीड़न मामले में आरोपमुक्त

बेंगलुरु की एक अदालत ने जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपमुक्त कर दिया.

JDS MLA HD Revanna Discharged
पूर्व मंत्री और मौजूदा जेडीएस विधायक एच. डी. रेवन्ना (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 8:54 AM IST

3 Min Read
बेंगलुरु: जन प्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय ने पूर्व मंत्री और मौजूदा जेडीएस विधायक एच. डी. रेवन्ना को बड़ी राहत दी है. वह एक नौकरानी पर यौन उत्पीड़न के मामले में पहले आरोपी थे. सोमवार को मामले की सुनवाई करने वाले 42वें एसीजेएम कोर्ट के जज के एन शिवकुमार ने कहा कि केस देर से रजिस्टर हुआ था.

इसलिए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 354 ए के तहत लगाए गए आरोप पर विचार नहीं किया जा सकता. साथ ही रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया गया है.

हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में आरोपी रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (यौन उत्पीड़न) के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया था. अब, जन प्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय ने आईपीसी की धारा 354 A के तहत लगाया गया आरोप हटा दिया है. रेवन्ना को सीआईडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की फाइल की गई चार्जशीट से आरोपमुक्त कर दिया गया है.

पूर्व सांसद और एच डी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना इसी केस में दूसरे आरोपी हैं. प्रज्वल के खिलाफ रेप, यौन उत्पीड़न और यौन प्रताड़ना समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. प्रज्वल के खिलाफ लगे आरोपों का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है.

क्या था मामला
शिकायत करने वाली महिला ने कहा कि वह पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना की सिफारिश पर 2019 से 2022 तक होलेनरसीपुर के एक गर्ल्स हॉस्टल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किचन असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी. इस दौरान उसे होलेनरसीपुर में रेवन्ना के घर के काम के लिए भी रखा गया. 2020 में रेवन्ना पर पीड़िता को परेशान करने का आरोप लगा, जो घर पर किसी के न होने पर घर का काम कर रही थी. साथ ही पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर भी उसके साथ रेप और यौन उत्पीड़न करने का आरोप है.

इस संबंध में पीड़िता ने अप्रैल 2024 में होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में एच. डी. रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और 354ए के तहत एफआईआर दर्ज की थी. बाद में केस सीआईडी एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया. फिर एसआईटी अधिकारियों ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की. बाद में प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया और उसे जमानत मिल गई. बाद में एसआईटी अधिकारियों ने इन दोनों आरोपियों की जांच की और लगभग 2,144 पेज की चार्जशीट स्पेशल कोर्ट ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में जमा की. इसमें पीड़ित का बयान, 150 से ज्यादा गवाहों के बयान और कुछ सबूत शामिल थे.

