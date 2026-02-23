बेंगलुरू में नशीली दवा खिलाकर 19 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप, इंस्टा पर फ्रेंडशिप के बाद पार्टी करने पहुंची थी
बेंगलुरु पुलिस की उलझन! एक तरफ छात्रा ने गैंग रेप का आरोप लगाया तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी ने युवती पर ब्लैकमेल का केस किया.
Published : February 23, 2026 at 3:39 PM IST
बेंगलुरु: एक युवती ने अपने दोस्तों पर नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि यह घटना 14 फरवरी (वैलेंटाइन डे) को हुई थी. एक निजी कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा ने इस संबंध में अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने डिक्सन सैंड्रो और निखिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
क्या है घटना
तमिलनाडु की रहने वाली यह युवती बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में पढ़ती है. उसकी मुलाकात पश्चिम बंगाल के रहने वाले डिक्सन से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. पीड़िता की शिकायत के अनुसार, डिक्सन ने उससे प्यार का इजहार किया और 14 फरवरी को उसे जक्कुर के एक विला में बुलाया.
पीड़िता वहां पहुंची. युवती का आरोप है कि वहां डिक्सन और निखिल ने उसे जबरन एक नशीली गोली खिला दी. कुछ समय बाद, जब वह अर्ध-बेहोशी की हालत में थी, तब डिक्सन और निखिल ने उसके साथ बलात्कार किया.
जान से मारने की धमकी
शिकायत में आगे कहा गया है कि इसके बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी ताकि वह किसी को इस बारे में न बताए. पीड़िता ने बताया कि वह इस घटना से बेहद सदमे में थी और बाद में अपने भाई के कहने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
युवती के खिलाफ केस
घटना में एक नया मोड़ आया है जहां युवती पर ही झूठे आरोप लगाने का दावा किया गया है. आरोप है कि उसने एक निजी चैनल का स्टाफ बनकर निखिल को फोन किया, उसे धमकाया और पैसों की मांग की. युवती की शिकायत से पहले ही, निखिल ने मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी थी. इस आधार पर पुलिस ने युवती और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
पुलिस कर रही जांच
निखिल ने अपनी शिकायत में कहा है कि 14 फरवरी की पार्टी में आई युवती का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था. उसी दिन उसे राजाजीनगर में वॉरियर बेकरी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया था. इसके बाद युवती ने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए झूठे आरोप लगाए. निखिल का दावा है कि एक व्यक्ति ने खुद को न्यूज चैनल का प्रतिनिधि बताकर उसे फोन किया और रुपयों की मांग की. दोनों पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
