ETV Bharat / bharat

बेंगलुरू में नशीली दवा खिलाकर 19 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप, इंस्टा पर फ्रेंडशिप के बाद पार्टी करने पहुंची थी

बेंगलुरु: एक युवती ने अपने दोस्तों पर नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि यह घटना 14 फरवरी (वैलेंटाइन डे) को हुई थी. एक निजी कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा ने इस संबंध में अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने डिक्सन सैंड्रो और निखिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

क्या है घटना

तमिलनाडु की रहने वाली यह युवती बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में पढ़ती है. उसकी मुलाकात पश्चिम बंगाल के रहने वाले डिक्सन से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. पीड़िता की शिकायत के अनुसार, डिक्सन ने उससे प्यार का इजहार किया और 14 फरवरी को उसे जक्कुर के एक विला में बुलाया.

पीड़िता वहां पहुंची. युवती का आरोप है कि वहां डिक्सन और निखिल ने उसे जबरन एक नशीली गोली खिला दी. कुछ समय बाद, जब वह अर्ध-बेहोशी की हालत में थी, तब डिक्सन और निखिल ने उसके साथ बलात्कार किया.

जान से मारने की धमकी

शिकायत में आगे कहा गया है कि इसके बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी ताकि वह किसी को इस बारे में न बताए. पीड़िता ने बताया कि वह इस घटना से बेहद सदमे में थी और बाद में अपने भाई के कहने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.