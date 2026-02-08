ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: जब गर्लफ्रेंड ने भेजा शादी का कार्ड और नई साड़ी की तस्वीर, टूट गया बॉडीबिल्डर

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बॉडीबिल्डर अपनी गर्लफ्रेंड के किसी और के साथ सगाई करने से इतना टूट गया कि आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया. यह घटना शनिवार शाम को महालक्ष्मी लेआउट में हुई. मृतक किरण (26) ने एक सुसाइट नोट भी छोड़ा है. जिसमें उसने लिखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की किसी और से सगाई हो गई है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसने सुसाइड नोट में युवती और उसकी मां का नाम लिखा और कहा कि उसकी सगाई किसी और से हो गई है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली.

किरण कई वर्षों से बेंगलुरु में जिम ट्रेनर और बॉडीबिल्डर के तौर पर जाना जाता था. पिछले तीन सालों से एक लड़की से प्यार करता था. हालांकि, खबर है कि लड़की ने उसे बताया था कि उसकी किसी और व्यक्ति से सगाई हो गई है, और उसे शादी का इनविटेशन और अपनी नई साड़ी की तस्वीरें भी दिखाई थीं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसी वजह से किरण ने सुसाइड किया.

महालक्ष्मी लेआउट पुलिस स्टेशन ने मौके पर जाकर जांच की. इसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.