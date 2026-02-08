ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: जब गर्लफ्रेंड ने भेजा शादी का कार्ड और नई साड़ी की तस्वीर, टूट गया बॉडीबिल्डर

बेंगलुरु के बॉडीबिल्डर किरण ने एक लड़की से तीन से प्यार करते थे, लेकिन गर्लफ्रेंड ने किसी ओर से सगाई कर ली.

Bengaluru bodybuilder dies after knowing his girlfriend got engaged to someone else
बेंगलुरु पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बॉडीबिल्डर अपनी गर्लफ्रेंड के किसी और के साथ सगाई करने से इतना टूट गया कि आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया. यह घटना शनिवार शाम को महालक्ष्मी लेआउट में हुई. मृतक किरण (26) ने एक सुसाइट नोट भी छोड़ा है. जिसमें उसने लिखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की किसी और से सगाई हो गई है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसने सुसाइड नोट में युवती और उसकी मां का नाम लिखा और कहा कि उसकी सगाई किसी और से हो गई है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली.

किरण कई वर्षों से बेंगलुरु में जिम ट्रेनर और बॉडीबिल्डर के तौर पर जाना जाता था. पिछले तीन सालों से एक लड़की से प्यार करता था. हालांकि, खबर है कि लड़की ने उसे बताया था कि उसकी किसी और व्यक्ति से सगाई हो गई है, और उसे शादी का इनविटेशन और अपनी नई साड़ी की तस्वीरें भी दिखाई थीं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसी वजह से किरण ने सुसाइड किया.

महालक्ष्मी लेआउट पुलिस स्टेशन ने मौके पर जाकर जांच की. इसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

किरण की मां बेटे की दुखद मौत से बेहद सदमे हैं. उन्होंने कहा, "किरण, जो शनिवार शाम को यह जानकर परेशान होकर घर आया कि उसकी प्रेमिका किसी और व्यक्ति से शादी कर रही है, उसने एक सादा पन्ना और एक पेन मांगा. जब मैंने पूछा कि सादे पन्ने किस लिए चाहिए, तो उसने कहा, 'चिंता मत करो, मां, मैं फाइनेंस अकाउंट लिख दूंगा.' लेकिन उसकी जान चली गई."

किरण के परिवार ने युवती और उसके परिवार के खिलाफ महालक्ष्मी लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया है कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें- पति के कर्ज से परेशान महिला ने दो बेटियों को मारने के बाद मौत को लगाया गले

TAGGED:

GIRLFRIEND ENGAGEMENT
BENGALURU NEWS
KARNATAKA NEWS
BENGALURU POLICE
BENGALURU BODYBUILDER DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.