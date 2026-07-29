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बेंगलुरु के क्रिकेट मैदान पर मिला कटा हुआ सिर; पुलिस ने खोला खौफनाक राज, हैरान कर देगी वजह

बेंगलुरु के वर्थूर इलाके में हुई एक दुखद घटना ने सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद सच्चाई सामने लायी.

Bengaluru Bloody head found
क्रिकेट मैदान पर मिला कटा हुआ सिर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 10:45 PM IST

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बेंगलुरुः वरथुर पुलिस स्टेशन के कोडाथी के पास एक क्रिकेट ग्राउंड पर एक आदमी का सिर मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. शुरू में आशंका जतायी गयी कि यह हत्या का मामला है. लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, तो पता चला कि यह आत्महत्या थी.

मृतक की पहचान विश्वनाथ (25) के रूप में हुई है. चित्तूर, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था. विश्वनाथ, किसी निजी मामले को लेकर परेशान था. मंगलवार को अपने दोस्त को फोन करके उससे बात की थी. रेलवे पुलिस ने बताया कि बाद में, रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच, उसने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली. ट्रेन के झटके से उसका सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गया और दूर फेंका गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद रात में मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और जांच की. हालांकि, रेलवे पुलिस को अंधेरे में सिर्फ एक बिना सिर वाली बॉडी मिली.

जांच में पता चला कि आवारा कुत्ते विश्वनाथ का सिर क्रिकेट ग्राउंड पर ले आए, जो रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूर पड़ा था. ग्राउंड रेलवे ट्रैक से करीब 300 मीटर दूर है. सुबह खेलने आए लोकल लोग सिर देखकर चौंक गए और तुरंत पुलिस को कॉल किया. जानकारी मिलते ही वरथुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

व्हाइटफील्ड डिवीजन के DCP सैदुलु अदावत ने कहा कि जैसे ही जमीन पर सिर मिलने की जानकारी मिली, वरथुर स्टेशन मौके पर गया और आस-पास के इलाके में बॉडी की तलाश की. दूसरी तरफ, बैयप्पनहल्ली रेलवे ने भी उसी इलाके का मुआयना किया. जांच के दौरान पता चला कि कल रात 8 से 9 बजे के बीच ट्रेन एक्सीडेंट के बाद एक व्यक्ति की बॉडी मिली थी. ट्रैक के पास मिली बॉडी पर सिर नहीं था.

उन्होंने बताया कि रेलवे पुलिस ने पहले ही UDR रजिस्टर कर लिया है और बॉडी को CV रमन हॉस्पिटल भेज दिया है. रेलवे पुलिस ने जांच के दौरान मरने वाले की पहचान चित्तूर के 25 साल के आदमी के तौर पर की है. परिवार वालों को भी बता दिया गया है और रेलवे पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है.

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