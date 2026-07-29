ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु के क्रिकेट मैदान पर मिला कटा हुआ सिर; पुलिस ने खोला खौफनाक राज, हैरान कर देगी वजह

बेंगलुरुः वरथुर पुलिस स्टेशन के कोडाथी के पास एक क्रिकेट ग्राउंड पर एक आदमी का सिर मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. शुरू में आशंका जतायी गयी कि यह हत्या का मामला है. लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, तो पता चला कि यह आत्महत्या थी.

मृतक की पहचान विश्वनाथ (25) के रूप में हुई है. चित्तूर, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था. विश्वनाथ, किसी निजी मामले को लेकर परेशान था. मंगलवार को अपने दोस्त को फोन करके उससे बात की थी. रेलवे पुलिस ने बताया कि बाद में, रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच, उसने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली. ट्रेन के झटके से उसका सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गया और दूर फेंका गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद रात में मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और जांच की. हालांकि, रेलवे पुलिस को अंधेरे में सिर्फ एक बिना सिर वाली बॉडी मिली.

जांच में पता चला कि आवारा कुत्ते विश्वनाथ का सिर क्रिकेट ग्राउंड पर ले आए, जो रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूर पड़ा था. ग्राउंड रेलवे ट्रैक से करीब 300 मीटर दूर है. सुबह खेलने आए लोकल लोग सिर देखकर चौंक गए और तुरंत पुलिस को कॉल किया. जानकारी मिलते ही वरथुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.