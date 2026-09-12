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बाइक टैक्सी चालक यात्री का ₹50 हजार का मोबाइल फोन लेकर भागा, वापस करने पैसे मांगे

बाइक टैक्सी ड्राइवर मोबाइल फोन चुराकर भाग गया. ( CCTV footage )

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में बाइक टैक्सी ड्राइवर के द्वारा कथित रूप से एक यात्री का मोबाइल फोन चुराकर भागने का मामला सामने आया है. घटना बेंगलुरु के मदिवाला पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र में हुई. बताया जाता है कि घटना 6 सितंबर को मदिवाला में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुई. बाइक सवार की पहचान की आशुतोष कुमार के तौर पर हुई है. उसने टायर प्रेशर चेक करने के बहाने यात्री को स्कूटर से उतार दिया और यात्री के 50 हजार रुपये कीमत का स्मार्टफोन लेकर फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि पीड़ित त्रिदीप देबनाथ की शिकायत के आधार पर मडिवाला थाने में मामला दर्ज किया गया है. त्रिदीप देबनाथ ने 6 सितंबर को सुबह करीब 5:50 बजे नारायणप्पा गार्डन चार क्रॉस से मराठाहल्ली जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी. हालांकि ऐप पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग दिखा, फिर भी आशुतोष कुमार एक सफेद स्कूटर पर आया और यात्री को लेकर चल दिया. पुलिस ने बताया कि सफर के दौरान, जब त्रिदीप देबनाथ को एहसास हुआ कि उनके मोबाइल की बैटरी कम है, तो उन्होंने स्कूटर पर अपना फोन चार्ज करने के लिए ड्राइवर से इजाजत ली.