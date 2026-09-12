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बाइक टैक्सी चालक यात्री का ₹50 हजार का मोबाइल फोन लेकर भागा, वापस करने पैसे मांगे

बाइक टैक्सी ड्राइवर के मोबाइल फोन लेकर फरार होने के बाद लौटाने के एवज में रुपये की मांग की गई है.

bike taxi driver stole the mobile phone and ran away.
बाइक टैक्सी ड्राइवर मोबाइल फोन चुराकर भाग गया. (CCTV footage)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 3:17 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में बाइक टैक्सी ड्राइवर के द्वारा कथित रूप से एक यात्री का मोबाइल फोन चुराकर भागने का मामला सामने आया है. घटना बेंगलुरु के मदिवाला पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र में हुई.

बताया जाता है कि घटना 6 सितंबर को मदिवाला में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुई. बाइक सवार की पहचान की आशुतोष कुमार के तौर पर हुई है. उसने टायर प्रेशर चेक करने के बहाने यात्री को स्कूटर से उतार दिया और यात्री के 50 हजार रुपये कीमत का स्मार्टफोन लेकर फरार हो गया.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित त्रिदीप देबनाथ की शिकायत के आधार पर मडिवाला थाने में मामला दर्ज किया गया है. त्रिदीप देबनाथ ने 6 सितंबर को सुबह करीब 5:50 बजे नारायणप्पा गार्डन चार क्रॉस से मराठाहल्ली जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी. हालांकि ऐप पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग दिखा, फिर भी आशुतोष कुमार एक सफेद स्कूटर पर आया और यात्री को लेकर चल दिया.

पुलिस ने बताया कि सफर के दौरान, जब त्रिदीप देबनाथ को एहसास हुआ कि उनके मोबाइल की बैटरी कम है, तो उन्होंने स्कूटर पर अपना फोन चार्ज करने के लिए ड्राइवर से इजाजत ली.

वहीं कुछ दूर चलने के बाद, होसुर मेन रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पहुंचने पर, ड्राइवर आशुतोष कुमार ने कहा कि उसे स्कूटर के टायर में एयर प्रेशर चेक करना है. यह मानकर त्रिदीप गाड़ी से नीचे उतर आया. वहीं मौके का फायदा उठाते हुए, ड्राइवर तुरंत भाग गया, और चार्जिंग में लगा मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया. पुलिस ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

इतना ही नहीं आरोपी ने त्रिदीप की बहन को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर चोरी हुए फोन को वापस करने के लिए 18,000 रुपये की मांग करते हुए उसे ब्लैकमेल किया. उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह फोन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा या दूसरे राज्य में भेज देगा.

साथ ही आरोपी रुपये की मांग करता रहा और यूपीआई क्यूआर कोड भेजा. इसके बाद त्रिदीप ने धमकियों के आगे झुकने से मना करते हुए तुरंत मडीवाला पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई. मडीवाला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज और क्यूआर कोड डिटेल्स का इस्तेमाल करके फरार ड्राइवर आशुतोष कुमार की तलाश कर रहे हैं.

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