Driver Eye: बेंगलुरु की कंपनी ने बनाया AI-बेस्ड सिस्टम, रुकेंगे सड़क हादसे, जानें कैसे करता है काम

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: भारत में हर साल लगभग 1.7 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे में बेंगलुरु की एक टेक्नोलॉजी कंपनी दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारणों में से एक, मानव गलती को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर दांव लगा रही है.

मोबिलिटी सेफ्टी टेक्नोलॉजी कंपनी नेट्राडाइन (Netradyne) ने 'ड्राइवर आई' (Driver Eye) नाम से AI-संचालित इन-व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है. यह सिस्टम ड्राइवर के व्यवहार को ट्रैक करने, जोखिम कार्य का पता लगाने और ड्राइवरों और फ्लीट मैनेजर दोनों को तुरंत सतर्क करने के लिए रियल-टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है.

इस नवाचार के बारे में बात करते हुए, कंपनी के पदाधिकारी तेजा ने ईटीवी भारत को बताया, "इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक बिजनेस सॉल्यूशन (व्यावसायिक समाधान) के तौर पर नहीं बल्कि एक सुरक्षा उपाय (safety intervention) के तौर पर डिजाइन किया गया है. पिछले साल 1,70,000 से अधिक सड़क हादसों की रिपोर्ट मिली, और इनमें से अधिकांश ड्राइवर के व्यवहार से जुड़ी थीं - ध्यान भटकना, नींद आना, ओवरस्पीडिंग या असुरक्षित ड्राइविंग प्रैक्टिस. हमने खुद से पूछा - इस बहुत गंभीर समस्या को हल करने के लिए AI का इस्तेमाल क्यों न किया जाए?"

व्यावसायिक वाहनों के अंदर लगा यह डिवाइस अंदर और बाहर की तरफ कैमरे से लैस है. अंदर का कैमरा ड्राइवर के व्यवहार पर नजर रखता है, थकान, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ध्यान भटकना या लापरवाही के संकेतों का पता लगाता है. बाहर का कैमरा सड़क की स्थिति और ड्राइविंग पैटर्न को ट्रैक करता है, और ओवरस्पीडिंग, गाड़ी का अपनी लेन से बाहर जाना, असुरक्षित दूरी और रेड-लाइट का उल्लंघन भी पहचानता है.

कंपनी के अनुसार, इसका रियल-टाइम फीडबैक मैकेनिज्म, इस सिस्टम को खास बनाता है. जब जोखिम भरे व्यवहार का पता चलता है, तो ड्राइवर को तुरंत गाड़ी के अंदर एक ऑडियो अलर्ट मिलता है, जिससे तुरंत व्यवहार में सुधार किया जा सकता है. साथ ही, डेटा को एक सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसे वाहन मालिक या सेफ्टी मैनेजर्स देख सकते हैं.

सुधारात्मक फीडबैक

तेजा ने बताया, "इसका उद्देश्य ड्राइवरों को सजा देना नहीं है, बल्कि उन्हें सकारात्मक तरीके से सिखाना है. हर अलर्ट एक सुधारात्मक फीडबैक की तरह काम करता है. समय के साथ, ड्राइवर अपने व्यवहार में सुधार करते हैं, और इससे सीधे तौर पर एक्सीडेंट कम करने में मदद मिलती है."