ETV Bharat / bharat

Driver Eye: बेंगलुरु की कंपनी ने बनाया AI-बेस्ड सिस्टम, रुकेंगे सड़क हादसे, जानें कैसे करता है काम

कंपनी के अनुसार, Driver Eye का रियल-टाइम फीडबैक मैकेनिज्म जोखिम भरे व्यवहार का पता चलने पर ड्राइवर को ऑडियो अलर्ट देता है.

Bengaluru-based firm develops AI-powered Driver Eye monitoring system to Reduce Road Fatalities
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: भारत में हर साल लगभग 1.7 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे में बेंगलुरु की एक टेक्नोलॉजी कंपनी दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारणों में से एक, मानव गलती को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर दांव लगा रही है.

मोबिलिटी सेफ्टी टेक्नोलॉजी कंपनी नेट्राडाइन (Netradyne) ने 'ड्राइवर आई' (Driver Eye) नाम से AI-संचालित इन-व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है. यह सिस्टम ड्राइवर के व्यवहार को ट्रैक करने, जोखिम कार्य का पता लगाने और ड्राइवरों और फ्लीट मैनेजर दोनों को तुरंत सतर्क करने के लिए रियल-टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है.

इस नवाचार के बारे में बात करते हुए, कंपनी के पदाधिकारी तेजा ने ईटीवी भारत को बताया, "इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक बिजनेस सॉल्यूशन (व्यावसायिक समाधान) के तौर पर नहीं बल्कि एक सुरक्षा उपाय (safety intervention) के तौर पर डिजाइन किया गया है. पिछले साल 1,70,000 से अधिक सड़क हादसों की रिपोर्ट मिली, और इनमें से अधिकांश ड्राइवर के व्यवहार से जुड़ी थीं - ध्यान भटकना, नींद आना, ओवरस्पीडिंग या असुरक्षित ड्राइविंग प्रैक्टिस. हमने खुद से पूछा - इस बहुत गंभीर समस्या को हल करने के लिए AI का इस्तेमाल क्यों न किया जाए?"

व्यावसायिक वाहनों के अंदर लगा यह डिवाइस अंदर और बाहर की तरफ कैमरे से लैस है. अंदर का कैमरा ड्राइवर के व्यवहार पर नजर रखता है, थकान, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ध्यान भटकना या लापरवाही के संकेतों का पता लगाता है. बाहर का कैमरा सड़क की स्थिति और ड्राइविंग पैटर्न को ट्रैक करता है, और ओवरस्पीडिंग, गाड़ी का अपनी लेन से बाहर जाना, असुरक्षित दूरी और रेड-लाइट का उल्लंघन भी पहचानता है.

कंपनी के अनुसार, इसका रियल-टाइम फीडबैक मैकेनिज्म, इस सिस्टम को खास बनाता है. जब जोखिम भरे व्यवहार का पता चलता है, तो ड्राइवर को तुरंत गाड़ी के अंदर एक ऑडियो अलर्ट मिलता है, जिससे तुरंत व्यवहार में सुधार किया जा सकता है. साथ ही, डेटा को एक सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसे वाहन मालिक या सेफ्टी मैनेजर्स देख सकते हैं.

सुधारात्मक फीडबैक
तेजा ने बताया, "इसका उद्देश्य ड्राइवरों को सजा देना नहीं है, बल्कि उन्हें सकारात्मक तरीके से सिखाना है. हर अलर्ट एक सुधारात्मक फीडबैक की तरह काम करता है. समय के साथ, ड्राइवर अपने व्यवहार में सुधार करते हैं, और इससे सीधे तौर पर एक्सीडेंट कम करने में मदद मिलती है."

ग्राहक केंद्रित डैश कैमरों के उलट, इस सिस्टम को बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) सॉल्यूशन के तौर पर डिजाइन किया गया है. यह कमर्शियल वाहन संचालकों, खासकर ट्रक, फ्यूल टैंकर, लॉजिस्टिक्स गाड़ियां और कैश ट्रांसपोर्टेशन वैन चलाने वाली कंपनियों को लक्षित करके विकसित किया गया है.

कंपनी ने भारत में पहले ही कई बड़े ग्राहक हासिल कर लिए हैं, जिनमें शेल, टाटा स्टील, इंडियन ऑयल, और लॉजिस्टिक्स और कैश मैनेजमेंट फर्म शामिल हैं. तेजा ने कहा कि ये कंपनियां वाहनों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता को प्राथमिकता देती हैं, जिससे वे AI-आधारित निगरानी को जल्दी अपनाने वाली बन जाती हैं.

दुनिया भर में 4,000 ग्राहक
दुनिया भर में, कंपनी ने अपनी पहुंच काफी बढ़ाई है, खासकर अमेरिका में. इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स (अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों) में पेप्सिको और फ्रिटो-ले शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन समेत दुनिया भर में उसके लगभग 4,000 ग्राहक हैं.

व्यावसायिक इस्तेमाल के अलावा, पॉलिसी लेवल पर भी बातचीत चल रही है. कंपनी ने पुष्टि की है कि वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ ऐसे संभावित फ्रेमवर्क पर बातचीत कर रही है जो व्यावसायिक वाहनों में ऐसी सुरक्षा तकनीक को बढ़ावा दे सकते हैं या जरूरी बना सकते हैं.

तेजा ने कहा, "हम मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इस बात पर चर्चा हो रही है कि नीतियां ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने में कैसे मदद कर सकती हैं, खासकर कमर्शियल ट्रकिंग (Commercial Trucking) में जहां बड़ी संख्या में हादसे होते हैं. अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पक्की है."

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से चलने वाली व्यवहार संबंधी मॉनिटरिंग, हादसे कम करने में एक बड़ा रोल निभा सकती है, खासकर भारी वाहनों में. थकान, लंबे समय तक गाड़ी चलाने और असुरक्षित तरीकों की वजह से हाईवे पर होने वाले हादसों में व्यावसायिक ट्रकों की हिस्सेदारी अधिक होती है.

यह भी पढ़ें- चीन को झटका! भारत अब ब्राजील से खरीदेगा 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स', सप्लाई चेन होगी मजबूत

TAGGED:

BENGALURU FIRM NETRADYNE
ROAD FATALITIES
ROAD ACCIDENT
DRIVER EYE MONITORING SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.