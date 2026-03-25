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बेंगलुरु: दुर्घटना के बाद ऑटो ड्राइवर ने महिला के शव को कूड़े के ढेर में फेंका, गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, रविवार रात बेंगलुरु के केंगेरी इलाके में मेन रोड पर ऑटो ड्राइवर ने महिला को टक्कर मार दी थी.

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मृतक महिला केम्पम्मा और ऑटो ड्राइवर बसवेगौड़ा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 8:17 PM IST

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बेंगलुरु: शहर की पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उसके शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान बसवेगौड़ा के तौर पर हुई है. उसे 50 साल की केम्पम्मा की मौत में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार गया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार रात बेंगलुरु के केंगेरी (Kengeri) इलाके में मेन रोड पर हुई. पुलिस ने बताया कि मांड्या की रहने वाली केम्पम्मा अपने परिवार के साथ केंगेरी के विनायक लेआउट में रहती थी. रविवार रात को वह काम खत्म करके घर लौट रही थी और सड़क पार कर रही थी, तभी एक ऑटो-रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी.

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद, ड्राइवर बसवेगौड़ा घायल महिला को अपने ऑटो में अस्पताल ले जा रहा था. लेकिन, केम्पम्मा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने कहा कि जब ड्राइवर को पता चला कि उसकी मौत हो गई है, तो वह घबरा गया और अधिकारियों को बताने या मदद मांगने के बजाय, उसने उसके शव को सड़क किनारे कूड़े के ढेर में फेंक दिया और मौके से भाग गया.

अगले दिन, आस-पास के लोगों ने कचरे में पड़ा शव देखा और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को बताया. शुरू में, पुलिस को शक था कि यह हत्या का मामला है, क्योंकि शव संदिग्ध हालत मिला था. हालांकि, जांच के दौरान, घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की गई. फुटेज से पता चला कि महिला सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी और बाद में ऑटो चालक ने उसे छोड़ दिया था.

सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह मामला हत्या नहीं बल्कि एक जानलेवा हादसा था, जिसके बाद घटना को छिपाने की कोशिश की गई. पुलिस ने कहा कि घटना की आगे की जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें- Ajit Pawar Plane Crash: बेंगलुरु में 'ज़ीरो FIR' दर्ज, आपराधिक साजिश का आरोप

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