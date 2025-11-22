ETV Bharat / bharat

RBI अधिकारी बनकर एटीएम कैश वैन से लूट मामले में कांस्टेबल सहित 3 गिरफ्तार, 5 करोड़ से अधिक कैश बरामद

बेंगलुरु में आरबीआई अधिकारी बनकर बदमाशों ने एटीएम मशीनों में पैसे भरने वाले वाहन से 7.11 करोड़ रुपये लूट लिए थे.

Bengaluru ATM cash robbery case
कैश वैन लूट मामले में तीन गिरफ्तार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: बेंगलुरु पुलिस ने ATM मशीनों में भरने के लिए ले जाया जा रहे 7.11 करोड़ रुपये लूट मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें CMS सिक्योरिटीज के कस्टोडियन व्हीकल सुपरवाइजर रवि, पुराने कर्मचारी जेवियर और गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अन्नाप्पा नाइक शामिल हैं. इनके पास से 5.76 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया है.

तीन महीने से हो रही थी प्लानिंग:

बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के 54 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस वारदात में छह से आठ लोग शामिल हो सकते हैं. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आरोपी तीन महीने से लूट की प्लानिंग कर रहे थे. 15 दिन पहले वारदात की जगह तय की थी.

क्या है घटनाः

दिनदहाड़े पैसे लूटने की यह घटना 19 नवंबर को बेंगलुरु के डेयरी सर्कल फ्लाईओवर पर हुई. 5-6 लोगों का एक ग्रुप कार में आया, खुद को RBI अधिकारी बताकर, ATM में कैश लोड कर रही एक कस्टोडियन कंपनी की गाड़ी को रोका. एक आरोपी कस्टोडियन गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को डेरी सर्कल की तरफ चलने को कहा.

जांच काफी मुश्किल थी:

जो सिक्योरिटी गार्ड और कस्टोडियन स्टाफ को कार में ले गए थे, उनके मोबाइल फोन छीन लिया. पुलिस को घटना की जानकारी करीब डेढ़ घंटे बाद मिली. जांच शुरू की, तो पता चला कि आरोपियों ने ऐसी जगहों का इस्तेमाल किया जहां CCTV नहीं थे. मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया और चोरी किए गए नोटों पर सीरियल नंबर नहीं थे. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जांच काफी मुश्किल लग रहा था.

इनाम की घोषणाः

क्राइम की जानकारी मिलते ही बेंगलुरु के बॉर्डर वाले जिलों के SP और पड़ोसी राज्यों की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया. इसके अलावा, बेंगलुरु पुलिस डिपार्टमेंट के दो जॉइंट कमिश्नर के गाइडेंस में दो DCP की लीडरशिप में करीब 200 ऑफिसर और स्टाफ की 11 टीमें केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना गईं. जिसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच टीम के लिए 5 लाख रुपये के कैश इनाम की घोषणा की गयी.

सिक्योरिटी एजेंसी की चूक:

कैश ले जाने वाली गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो सिक्योरिटी गार्ड और दो कस्टोडियन होने चाहिए. कस्टोडियन की गाड़ी का इस्तेमाल एक ही समय और एक ही रास्ते पर बार-बार नहीं किया जाना चाहिए. स्टाफ को कैश मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, स्टाफ का बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए.

अगर कस्टोडियन कंपनी के किसी कर्मचारी को काम से निकाला जाता है, तो RBI के नियमों के मुताबिक पुलिस को बताया जाना चाहिए. लेकिन यहां CMS सिक्योरिटीज कंपनी की तरफ से कुछ चूक पाई गई है. कमिश्नर ने कहा कि इस बारे में RBI को लेटर लिखा जाएगा.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

BENGALURU CASH VAN ROBBERY
CONSTABLE ARRESTED IN BENGALURU
बेंगलुरू में कैश वैन से लूट
बेंगलुरु में कांस्टेबल गिरफ्तार
BENGALURU ATM CASH ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.