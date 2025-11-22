ETV Bharat / bharat

RBI अधिकारी बनकर एटीएम कैश वैन से लूट मामले में कांस्टेबल सहित 3 गिरफ्तार, 5 करोड़ से अधिक कैश बरामद

बेंगलुरु: बेंगलुरु पुलिस ने ATM मशीनों में भरने के लिए ले जाया जा रहे 7.11 करोड़ रुपये लूट मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें CMS सिक्योरिटीज के कस्टोडियन व्हीकल सुपरवाइजर रवि, पुराने कर्मचारी जेवियर और गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अन्नाप्पा नाइक शामिल हैं. इनके पास से 5.76 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया है.

तीन महीने से हो रही थी प्लानिंग:

बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने के 54 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस वारदात में छह से आठ लोग शामिल हो सकते हैं. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आरोपी तीन महीने से लूट की प्लानिंग कर रहे थे. 15 दिन पहले वारदात की जगह तय की थी.

क्या है घटनाः

दिनदहाड़े पैसे लूटने की यह घटना 19 नवंबर को बेंगलुरु के डेयरी सर्कल फ्लाईओवर पर हुई. 5-6 लोगों का एक ग्रुप कार में आया, खुद को RBI अधिकारी बताकर, ATM में कैश लोड कर रही एक कस्टोडियन कंपनी की गाड़ी को रोका. एक आरोपी कस्टोडियन गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को डेरी सर्कल की तरफ चलने को कहा.

जांच काफी मुश्किल थी:

जो सिक्योरिटी गार्ड और कस्टोडियन स्टाफ को कार में ले गए थे, उनके मोबाइल फोन छीन लिया. पुलिस को घटना की जानकारी करीब डेढ़ घंटे बाद मिली. जांच शुरू की, तो पता चला कि आरोपियों ने ऐसी जगहों का इस्तेमाल किया जहां CCTV नहीं थे. मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया और चोरी किए गए नोटों पर सीरियल नंबर नहीं थे. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जांच काफी मुश्किल लग रहा था.