बेंगलुरू ATM कैश वैन लूट मामले में दो और अपराधी गिरफ्तार, चेन्नई में छिपे थे
बेंगलुरु पुलिस ने ATM कैश वैन लूट मामले में चेन्नई से दो और अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 24, 2025 at 5:32 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु साउथ डिवीजन पुलिस ने एटीएम कैश वैन से 7.11 करोड़ रुपये मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि चेन्नई से दिनेश और जिनेश को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है.
इससे पहले, बेंगलुरु पुलिस ने CMS सिक्योरिटीज के कस्टोडियन व्हीकल सुपरवाइजर गोपाल प्रसाद, पूर्व कर्मचारी जेवियर, गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अन्नाप्पा नाइक और अपराध में उनके साथी नवीन, नेल्सन और रवि को गिरफ्तार किया था.
कमिश्नर ने कहा था कि इस मामले में कुल 6.29 करोड़ रुपये ज़ब्त किए गए हैं. अभी तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कोई पैसा नहीं मिला है. आरोपियों ने अलग-अलग जगहों पर पैसे छिपा रखा है. बाकी पैसे वापस पाने के लिए जांच चल रही है.
अबतक पांच गिरफ्तार:
बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी थी. तब उन्होंने इस वारदात में छह से आठ लोगों के शामिल होने की आशंका जतायी थी. उन्होंने कहा था कि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. अब, पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस तरह से अबतक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
क्या है घटनाः
बेंगलुरु के डेयरी सर्कल फ्लाईओवर पर 19 नवंबर को दिनदहाड़े पैसे लूटने की घटना हुई. 5-6 लोगों का एक ग्रुप कार में आया. खुद को RBI अधिकारी बताकर, ATM में कैश लोड करने वाली कंपनी की गाड़ी को रोका. एक आरोपी कस्टोडियन गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को डेरी सर्कल की तरफ चलने को कहा. सिक्योरिटी गार्ड और कस्टोडियन स्टाफ को कार में ले गए थे, उनके मोबाइल फोन छीन लिया. फिर गाड़ी में रखे 7.11 करोड़ रुपये लूट लिये थे.
