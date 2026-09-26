ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु के AI कैमरे का कमाल: पीठ पर लगे 'गिटार' को हेलमेट न पहनने के लिए ₹500 का ट्रैफिक जुर्माना लगाया

स्कूटर से जाता व्यक्ति पीठ पर गिटार रखे हुए है, जिसे एआई कैमरे ने व्यक्ति समझ लिया. ( @souvikonline )

बेंगलुरु: तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कैमरे ने एक हास्यास्पद गलती कर दी है. एआई कैमरे ने बाइक सवार की पीठ पर लटके गिटार बैग को 'पीछे बैठा यात्री' समझ लिया और हेलमेट न पहनने के लिए 'पीछे बैठे यात्री' का 500 रुपये का ऑनलाइन चालान जारी कर दिया. एआई कैमरे ने स्कूटर की तस्वीर ली

यह अनोखी घटना तब घटी जब शहर के रहने वाले सौविक दत्ता नाम का एक बाइकर अपना स्कूटर चला रहा था. सौविक दत्ता ने अपनी बाइक पर गिटार को एक बैग में सुरक्षित रूप से पीठ पर रखा हुआ था. वह हेब्बल और टिन फैक्ट्री रोड के बीच एक ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंच रहा था, तभी एक अत्याधुनिक एआई कैमरे ने उसके स्कूटर की तस्वीर खींच ली. हालांकि, एआई कैमरे ने गलती से बाइकर की पीठ पर लटके लंबे गिटार बैग को 'किसी अन्य व्यक्ति' (ट्रेल राइडर) के रूप में पहचान लिया. इतना ही नहीं, इसने हेलमेट न पहनने के उल्लंघन के लिए 'ट्रेल राइडर' का नाम भी जोड़ दिया, उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और चालान ऑनलाइन अपलोड कर दिया.