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बेंगलुरु के AI कैमरे का कमाल: पीठ पर लगे 'गिटार' को हेलमेट न पहनने के लिए ₹500 का ट्रैफिक जुर्माना लगाया

बेंगलुरु में एआई कैमरे ने गिटार को पीछे बैठा आदमी समझकर बिना हेलमेट मानकर 500 रुपये का चालान काट दिया.

An individual riding a scooter has a guitar strapped to their back, which the AI ​​camera mistook for a person.
स्कूटर से जाता व्यक्ति पीठ पर गिटार रखे हुए है, जिसे एआई कैमरे ने व्यक्ति समझ लिया. (@souvikonline)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 4:09 PM IST

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बेंगलुरु: तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कैमरे ने एक हास्यास्पद गलती कर दी है. एआई कैमरे ने बाइक सवार की पीठ पर लटके गिटार बैग को 'पीछे बैठा यात्री' समझ लिया और हेलमेट न पहनने के लिए 'पीछे बैठे यात्री' का 500 रुपये का ऑनलाइन चालान जारी कर दिया.

एआई कैमरे ने स्कूटर की तस्वीर ली
यह अनोखी घटना तब घटी जब शहर के रहने वाले सौविक दत्ता नाम का एक बाइकर अपना स्कूटर चला रहा था. सौविक दत्ता ने अपनी बाइक पर गिटार को एक बैग में सुरक्षित रूप से पीठ पर रखा हुआ था. वह हेब्बल और टिन फैक्ट्री रोड के बीच एक ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंच रहा था, तभी एक अत्याधुनिक एआई कैमरे ने उसके स्कूटर की तस्वीर खींच ली.

हालांकि, एआई कैमरे ने गलती से बाइकर की पीठ पर लटके लंबे गिटार बैग को 'किसी अन्य व्यक्ति' (ट्रेल राइडर) के रूप में पहचान लिया. इतना ही नहीं, इसने हेलमेट न पहनने के उल्लंघन के लिए 'ट्रेल राइडर' का नाम भी जोड़ दिया, उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और चालान ऑनलाइन अपलोड कर दिया.

चालान का संदेश देखकर दंपती हैरान रह गए
ट्रैफिक पुलिस सिस्टम ने सौविक दत्ता की पत्नी के मोबाइल नंबर पर एक आधिकारिक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, "ट्रैफिक नियम उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है." घबराकर दंपती ने चालान ऑनलाइन चेक किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सौविक ने नियम का उल्लंघन तो नहीं किया है. चालान पर लगी तस्वीर को जूम करने पर एआई कैमरे की असली खामी सामने आ गई! यह स्पष्ट है कि कैमरे ने उनकी पीठ पर लटके गिटार बैग को इंसान समझ लिया और जुर्माना लगा दिया.

दत्ता ने 'एक्स' पर चालान और उसकी फोटो शेयर की, जिससे टेक्नोलॉजी-आधारित एनफोर्समेंट (कानून लागू करने की प्रक्रिया) पर चर्चा शुरू हो गई. इसके जवाब में, ट्रैफिक पुलिस विभाग ने सलाह दी है कि ऑटोमेटेड जुर्माने की जानकारी ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके शेयर की जाए.

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बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस एआई की गलती
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