बिहार में रहस्यमयी मौत! धर्मशाला के बंद कमरे से मिली 4 पर्यटकों की संदिग्ध हालत में लाश

नालंदा: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के दिगम्बर जैन धर्मशाला के एक कमरे से चार लोगों के शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई है. बताया जाता है कि चारों पर्यटक बेंगलुरु से आए थे. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच कर मामले की छानबीन में जुट गई है और धर्मशाला और आस-पास के इलाकों को सील कर दिया गया है.

राजगीर में चार पर्यटकों की मिली लाश: साथ ही पटना से FSL की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. फिलहाल इस मामले में पुलिस खुलकर कुछ भी कहने से परहेज कर रही है. धर्मशाला के रजिस्टर के अनुसार बेंगलुरु के रहने वाले चार लोगों ने 31 तारीख को कमरा बुक कराया था. इनमें दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं.

राजगीर में जैन धर्मशाला से चार पर्यटकों की मिली लाश (ETV Bharat)

एक कमरे से संदिग्ध अवस्था में मिले शव: ये सभी पर्यटक नेपाल से घूमते हुए राजगीर पहुंचे थे. उसके बाद पावापुरी जाने का प्लान था. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी साफ-साफ कहा जा सकता है. राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार ने घटना की पुष्टि की है.

"जांच चल रही है. बगल के लोगों द्वारा रूम से बदबू आने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई तो देखा कि कमरे में 4 लोगों का शव पड़ा है. दो दिन पहले स्थानीय लोगों ने बाजार में इन पर्यटकों को घूमते देखा गया था."- रमन कुमार,राजगीर थानाध्यक्ष