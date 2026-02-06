बिहार में रहस्यमयी मौत! धर्मशाला के बंद कमरे से मिली 4 पर्यटकों की संदिग्ध हालत में लाश
नालंदा के राजगीर के दिगम्बर जैन धर्मशाला में एक कमरे से बेंगलुरु से आए 4 पर्यटकों के शव संदिग्ध हालत में मिले. पढ़ें
February 6, 2026
नालंदा: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के दिगम्बर जैन धर्मशाला के एक कमरे से चार लोगों के शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई है. बताया जाता है कि चारों पर्यटक बेंगलुरु से आए थे. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच कर मामले की छानबीन में जुट गई है और धर्मशाला और आस-पास के इलाकों को सील कर दिया गया है.
राजगीर में चार पर्यटकों की मिली लाश: साथ ही पटना से FSL की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. फिलहाल इस मामले में पुलिस खुलकर कुछ भी कहने से परहेज कर रही है. धर्मशाला के रजिस्टर के अनुसार बेंगलुरु के रहने वाले चार लोगों ने 31 तारीख को कमरा बुक कराया था. इनमें दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं.
एक कमरे से संदिग्ध अवस्था में मिले शव: ये सभी पर्यटक नेपाल से घूमते हुए राजगीर पहुंचे थे. उसके बाद पावापुरी जाने का प्लान था. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी साफ-साफ कहा जा सकता है. राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार ने घटना की पुष्टि की है.
"जांच चल रही है. बगल के लोगों द्वारा रूम से बदबू आने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई तो देखा कि कमरे में 4 लोगों का शव पड़ा है. दो दिन पहले स्थानीय लोगों ने बाजार में इन पर्यटकों को घूमते देखा गया था."- रमन कुमार,राजगीर थानाध्यक्ष
बंद कमरे में थी लाशें: जानकारी के अनुसार बेंगलुर के निवासी जीआर नागा प्रसाद पर्यटक के नाम से कमरा रेजिस्टर्ड था. राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने वीडियो बयान जारी कर बताया कि सुबह 9:40 मिनट पर थानाध्यक्ष रमन कुमार को फोन पर सूचना मिली कि 3 दिनों से एक कमरा बंद है. जहां बेंग्लुरु के 4 लोग ठहरे हुए थे. आज उससे बदबू आ रही है.
"इसके बाद जब पुलिस दिगंबर धर्मशाला पहुंची तो कमरे का दृश्य देखकर अचंभित हो गई. इलाके को सील कर दिया गया और मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. उसके बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. मृतक के मोबाइल फोन के सहारे उनके परिवार से भी संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है."- सुनील कुमार सिंह, राजगीर डीएसपी नालंदा
